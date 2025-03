Điều gì đặc biệt đưa Van Phuc City tổ chức 2 đêm concert ‘Anh Trai Say Hi’?

Lịch sử nhạc Việt liên tiếp diễn ra ở Van Phuc City

Concert 5 Anh Trai Say Hi với quy mô lớn bậc nhất lịch sử được tổ chức thành công tại Van Phuc City vừa qua một lần nữa khẳng định vị thế của "bán đảo giải trí" này trong các sự kiện tầm cỡ, là tâm điểm thu hút truyền thông và khán giả tán dương khen ngợi sau mỗi lần tổ chức bởi sự hoành tráng, chuyên nghiệp và chỉn chu.

Dàn các Anh Trai thần tượng của chương trình

Xuyên suốt 4 giờ diễn ra chương trình, hàng chục nghìn khán giả được chiêu đãi bằng một bữa tiệc âm nhạc "thượng hạng" qua giai điệu sôi động và cuồng nhiệt của những ca khúc quen thuộc "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc Việt trong thời gian qua: Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Sao hạng A… Đặc biệt, màn vũ đạo cực kỳ lôi cuốn và nóng bỏng của dàn 30 "Anh Trai" thần tượng như Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Anh Tú… càng làm không khí tại Van Phuc City như muốn bùng nổ trong sự hò reo đầy phấn khích.

Hàng chục nghìn khán giả hòa mình trong âm nhạc sôi động cùng thần tượng

Van Phuc City - "Bến đỗ" của những sự kiện tầm cỡ

Không thể khó hiểu khi Van Phuc City một lần nữa được Ban tổ chức "ưu ái" quay trở lại trong concert 5 Anh Trai Say Hi sau thành công vang dội kể từ đêm concert 2 trước đó với 78.000 khán giả. Hiệu ứng và tiếng vang sau chương trình lớn đến mức dù show đã kết thúc từ lâu nhưng buổi biểu diễn tại Van Phuc City luôn là đề tài thảo luận sôi nổi tích cực trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Concert 2 Anh Trai Say Hi tại Van Phuc City với 78.000 khán giả

Đặc biệt hơn khi bất cứ ai nhắc đến chương trình đều nhớ ngay đến Van Phuc City bởi những cảm xúc dâng trào và trải nghiệm mới mẻ.

'Chuyên nghiệp - Kinh nghiệm - Trải nghiệm' là những thứ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn tổ chức sự kiện ở Van Phuc City, bán đảo lớn và đẹp bậc nhất TP.HCM hiện nay. "Chuyên nghiệp" trong khâu tổ chức, dàn dựng, phối hợp cùng đơn vị thực hiện. "Kinh nghiệm" tích lũy qua việc thực hiện hàng chục sự kiện giải trí đẳng cấp quốc tế và mang lại những "Trải nghiệm" giải trí hàng đầu cho tất cả khán giả. Tất cả những yếu tố nổi bật trên đã cộng hưởng một cách ăn ý và khéo léo, đưa Van Phuc City trở thành bến đỗ của các sự kiện tầm cỡ và là địa điểm lý tưởng được các đơn vị tổ chức "chọn mặt gửi vàng".

Đại nhạc hội EDM Ravolution Music Festival tại Van Phuc City

Chỉ tính riêng trong năm 2024 đã có hơn 100 sự kiện với quy mô hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả được tổ chức, là điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt, cộng đồng doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng, KOLs, Tiktoker… đến tham dự: Lễ hội thời trang Biển Quốc tế tại Việt Nam (Vietnam International Sea Fashion Festival), Đại tiệc âm nhạc EDM Ravolution Music Festival, TheNine by Vinfast, Summer Wanderlust by Luxuo Vietnam… Ngoài ra, Van Phuc City cũng là địa điểm thân thuộc của các giải chạy bộ nổi tiếng và quy mô lớn tại TP.HCM, như Vietnam Ultra Run Beyond Limits, Pet’s Speed, Run to Heart…

Van Phuc City - Vì đâu tạo nên sự thành công?

Đại đô thị Van Phuc City với vị trí vàng nằm tại mặt tiền Quốc lộ 13, cửa ngõ Đông Bắc thành phố, cách trung tâm quận 1, 3 chỉ 10 phút và cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 15 phút di chuyển thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng.

Cùng với đó, Van Phuc City còn kết nối trực tiếp đến thủ phủ công nghiệp lớn tại miền Nam: Bình Dương, Đồng Nai và kết nối vùng nhanh chóng đến các tỉnh Tây nguyên. Sự thuận lợi về vị trí, phương tiện di chuyển giúp khán giả, du khách ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận dễ dàng tiếp cận các sự kiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Van Phuc City với quy mô 198ha nhưng 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước. Không gian hiện đại, rộng lớn và được đầu tư, quy hoạch đồng bộ, sang trọng. Đặc biệt, 3 mặt của Khu đô thị được sông Sài Gòn ôm trọn nên không gian nơi đây lúc nào cũng trong lành, thoáng đãng và mát mẻ. Đây cũng chính là một trong những "chất xúc tác" giúp cho trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả ở mỗi sự kiện trở nên thăng hoa và giàu cảm xúc hơn.

Nhưng không dừng lại ở đó, thông tin mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m gồm 10 làn xe sẽ được khởi công trong năm 2025 cùng với việc Van Phuc City nằm trong bản đồ quy hoạch TOD của thành phố, nơi có tuyến Metro 3B đi ngang qua sẽ càng làm cho nơi đây tiếp tục trở thành điểm đến của loạt các sự kiện, lễ hội tầm cỡ trong nước và quốc tế trong thời gian tới mà khó có nơi nào có thể sánh bằng.

Van Phuc City nằm tại mặt tiền Quốc lộ 13, có tuyến Metro 3B đi ngang qua

Hội tụ tất cả lợi thế nổi bật trên, Van Phuc City xứng đáng trở thành "Trung tâm mới toàn diện bên sông" của TP.HCM, là điểm đến an cư và đầu tư lý tưởng của khách hàng, nhà đầu tư và là điểm đến của vạn lễ hội và sự kiện tầm cỡ.

Đặc biệt, Van Phuc City đang mở bán 2 dòng sản phẩm dinh thự cao cấp bậc nhất thành phố là Jardin Villas và Sunlake Villas với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 3 này khi tặng gói nội thất lên đến 1,2 tỉ đồng, thanh toán linh hoạt đến 24 tháng, cam kết cho thuê lên tới 4,8 tỉ đồng trong 2 năm và chiết khấu lên đến 16% giúp gia tăng lợi nhuận cho khách hàng.

Liên hệ ngay theo thông tin bên dưới để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM