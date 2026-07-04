Điều gì đang xảy ra với Fshare và các dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

Thông báo ngừng duy trì và hỗ trợ các tài khoản có dung lượng lưu trữ lớn từ ngày 31.8.2026 là động thái mới nhất trong chuỗi thay đổi chính sách của Fshare. Trong email gửi khách hàng, dịch vụ cho biết quyết định được đưa ra nhằm đáp ứng các thay đổi về quy định tuân thủ dữ liệu và định hướng kinh doanh, đồng thời khuyến nghị người dùng chủ động sao lưu dữ liệu trước thời hạn.

Đây không phải lần đầu Fshare điều chỉnh chính sách. Trước đó, nền tảng này đã dừng đăng ký mới một số dịch vụ, cắt điểm thưởng và ngừng cung cấp các gói sử dụng dài hạn. Dù Fshare chưa đề cập đến việc thu hẹp hoạt động, những thay đổi liên tiếp vẫn khiến nhiều người dùng đặt câu hỏi về hướng đi của một trong những dịch vụ lưu trữ trực tuyến quen thuộc với người dùng Việt Nam.

Từ dịch vụ lưu trữ đến "kho file" của một thế hệ internet

Thông báo của Fshare nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội. Thay vì chỉ nói về việc sao lưu dữ liệu, nhiều người dùng lại nhắc đến chuyện xem phim, tải game hay tìm giải pháp thay thế. Một số cho biết sẽ chuyển sang Google Drive, trong khi số khác nhắc đến các dịch vụ stream file nước ngoài như những lựa chọn mới để tiếp cận nội dung.

Điều đó phản ánh vị trí khá đặc biệt của Fshare trong ký ức của nhiều người dùng internet Việt Nam. Về bản chất, đây là dịch vụ lưu trữ đám mây cho phép người dùng tải lên và chia sẻ dữ liệu thông qua liên kết. Tuy nhiên, trong nhiều năm, các đường link Fshare xuất hiện dày đặc trên diễn đàn công nghệ, phim ảnh, game và các cộng đồng chia sẻ tài liệu. Không ít người từng mua tài khoản VIP chủ yếu để tải các tệp dung lượng lớn với tốc độ cao.

Trong nhiều năm, các liên kết Fshare xuất hiện phổ biến trên công cụ tìm kiếm khi người dùng tìm phim, game hoặc tài liệu được chia sẻ trực tuyến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Đ.A.Tú, một người dùng Fshare lâu năm, cho biết thỉnh thoảng vẫn sử dụng dịch vụ để tải các nội dung do khách hàng chia sẻ cũng như lưu trữ dữ liệu công việc. Tuy nhiên, anh cho rằng nền tảng này không còn thuận tiện với nhu cầu hiện tại.

"Mình thấy Fshare thay đổi liên tục từ ngừng đăng ký mới, cắt điểm thưởng, ngừng gói dài hạn và mới nhất là từ 31.8.2026 sẽ ngừng hỗ trợ tài khoản lưu trữ lớn. Theo mình, Fshare đang thu hẹp hoạt động. Một phần nguyên nhân có thể đến từ áp lực bản quyền. Mình cũng dự định chuyển hẳn sang các nền tảng lưu trữ khác, nơi đã có sẵn nhiều TB dung lượng trống", anh Tú chia sẻ.

Dù vậy, việc nhiều người dùng gắn Fshare với phim hay game không đồng nghĩa đây là nền tảng chia sẻ nội dung. Tương tự Google Drive, Dropbox hay MEGA, Fshare là dịch vụ lưu trữ trực tuyến, nơi người dùng tự tải dữ liệu lên và chia sẻ thông qua liên kết. Tuy nhiên, các liên kết này từng được sử dụng để phát tán nhiều loại tệp, bao gồm cả nội dung vi phạm bản quyền.

Vì sao mô hình từng làm nên tên tuổi Fshare không còn thịnh hành?

Nhìn rộng hơn, những thay đổi tại Fshare diễn ra trong bối cảnh mô hình lưu trữ kết hợp chia sẻ liên kết không còn giữ vai trò như một thập kỷ trước.

Giai đoạn 2010 - 2018, việc tải phim, game, phần mềm hay tài liệu từ các đường link chia sẻ là thói quen phổ biến của nhiều người dùng internet Việt Nam. Hiện nay, phần lớn nội dung đã được phân phối qua các nền tảng phát trực tuyến như YouTube, Netflix hoặc Spotify, khiến nhu cầu tải và lưu trữ dữ liệu giảm đáng kể.

Ở mảng lưu trữ cá nhân, Google Drive, OneDrive, iCloud cùng nhiều dịch vụ đám mây quốc tế cũng ngày càng phổ biến nhờ khả năng đồng bộ trên nhiều thiết bị và được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của các hãng công nghệ.

Bên cạnh sự thay đổi về hành vi người dùng, các nền tảng lưu trữ trực tuyến cũng phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về quản lý dữ liệu và xử lý nội dung. Trên thế giới, nhiều dịch vụ lưu trữ từng nổi tiếng như RapidShare hay Zippyshare đã đóng cửa hoặc thay đổi mô hình hoạt động, trong khi các nền tảng còn tồn tại cũng liên tục siết chính sách chia sẻ công khai và xử lý yêu cầu liên quan đến bản quyền.

Có thể Fshare vẫn sẽ tiếp tục tồn tại với một mô hình kinh doanh mới. Nhưng những thay đổi gần đây cho thấy thị trường lưu trữ trực tuyến đã bước sang một giai đoạn khác. Cuộc cạnh tranh không còn xoay quanh dung lượng lưu trữ hay tốc độ tải file, mà chuyển sang khả năng đồng bộ dữ liệu, cộng tác, tích hợp hệ sinh thái và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, bản quyền và tuân thủ pháp lý. Đây cũng là xu hướng đang diễn ra trên thị trường dịch vụ lưu trữ trực tuyến toàn cầu.