Điều gì đang xảy ra với 'ông lớn' hàng không Mỹ?

Năm 2024 với Boeing tưởng chừng không thể tệ hơn được nữa, nhưng hôm thứ hai, một chiếc 787 Dreamliner bất ngờ lao xuống giữa hành trình, đẩy hàng chục hành khách bay lên đụng trần, bị thương. Phi công cho biết ông tạm thời mất kiểm soát máy bay, theo CNN.

May mắn, phi công đã kịp phục hồi và hạ cánh máy bay an toàn, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến chuyến bay của hãng LATAM từ Úc đến New Zealand bị rơi nghiêm trọng như vậy. LATAM gọi đó là "sự cố kỹ thuật". Boeing cho biết đang nỗ lực thu thập thêm thông tin.

Chuyến bay của LATAM khiến hơn 50 hành khách bị thương vì đột ngột rơi xuống CNN

Chuỗi tin xấu không ngừng nghỉ của tập đoàn bắt đầu vào cuối tuần đầu tiên trong năm, khi cửa của chiếc Boeing 737 Max thuộc hãng hàng không Alaska Airlines bị nổ tung ngay sau khi cất cánh. Một cuộc điều tra sơ bộ của Mỹ cho thấy Boeing có thể đã không lắp các bu lông vào cái gọi là nút chặn cửa vốn được thiết kế để ngăn bộ phận này bay khỏi máy bay.

Sự cố đó đã dẫn đến việc một số máy bay phản lực 737 Max bị đình chỉ hoạt động tạm thời trên nước Mỹ, sau đó là các phiên điều trần quốc hội, sự chậm trễ trong sản xuất và giao hàng, nhiều cuộc điều tra liên bang - bao gồm cả điều tra hình sự - khiến cổ phiếu đã mất 1/4 giá trị trong năm nay, giảm 40 tỉ USD so với định giá thị trường của công ty.

Giữa các vụ kiện tụng, các khoản tiền phạt có thể xảy ra và hoạt động kinh doanh bị tổn thất, Boeing có thể mất thêm hàng tỉ USD sau các vụ việc.

Nhưng tin xấu chưa dừng lại ở đó. Vào tháng 2, các phi công trên chiếc 737 Max của United Airlines đã báo cáo rằng bộ điều khiển chuyến bay bị kẹt khi máy bay hạ cánh ở Newark. Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ (NTSB) đang điều tra. Hai tuần trước, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã cảnh báo các vấn đề an toàn với thiết bị làm tan băng trên các mẫu 737 Max và 787 Dreamliner có thể khiến động cơ mất lực đẩy. FAA đang cho phép các máy bay tiếp tục bay và Boeing cho biết vấn đề này không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức.

Sau đó, vào tuần trước, Boeing nhận thêm tin xấu: Theo NTSB, Boeing vẫn chưa cung cấp hồ sơ của công ty ghi lại các bước thực hiện trên dây chuyền lắp ráp để thay thế chốt cắm cửa trên máy bay phản lực của Alaska Airlines. Lý do của Boeing: Những hồ sơ đó không thực sự tồn tại.

FAA cho biết các vấn đề về an toàn và chất lượng của Boeing còn vượt xa việc họ không thể xuất trình giấy tờ. Khi xem xét quy trình và tiêu chuẩn sản xuất của Boeing, đại diện FAA Mike Whitaker cho biết hôm thứ hai rằng cơ quan quản lý đã phát hiện ra các vấn đề với các khía cạnh "thực sự quan trọng" trong dây chuyền sản xuất và lắp ráp của Boeing.

Boeing khẳng định đang giải quyết một số vấn đề mà Whitaker đã xác định. FAA đã chỉ đạo nhà sản xuất máy bay nộp kế hoạch khắc phục các vấn đề sản xuất của mình vào cuối tháng 5.

Boeing đang đối mặt với khủng hoảng

"Dựa trên kiểm tra của FAA, những điểm yếu về chất lượng của chúng tôi và báo cáo gần đây của hội đồng chuyên gia, chúng tôi tiếp tục thực hiện những thay đổi ngay lập tức và phát triển một kế hoạch hành động toàn diện nhằm tăng cường an toàn và chất lượng, đồng thời xây dựng niềm tin của khách hàng và hành khách", Boeing cho biết trong bản tường trình.

Cổ phiếu của Boeing (BA) giảm 3% hôm thứ hai do có tin tức về chuyến bay LATAM đáng sợ, lại giảm thêm 4,5% vào thứ ba. Đây là cổ phiếu có thành tích tệ thứ hai trong S&P 500, chỉ sau Tesla.

Nhưng khởi đầu tồi tệ của Boeing cho đến năm 2024 còn hơn cả giá cổ phiếu của hãng này. Tập đoàn hàng không lẫy lững bước vào năm mới với danh tiếng vốn đã bị tổn hại nặng nề. Việc khôi phục niềm tin của các hãng hàng không, cơ quan quản lý và hành khách trở nên khó khăn hơn với mỗi sự cố mới và tin xấu.