Điều gì đưa Khải Hoàn Imperial trở thành biểu tượng hạng sang tại Thuận An?

Khải Hoàn Imperial dấu ấn biểu tượng tại vùng lõi trung tâm đô thị Thuận An

Tọa độ chiến lược: "Tâm điểm của tâm điểm"

Thực tế tại các thị trường bất động sản hạng sang, giá trị của vị trí không chỉ nằm ở khoảng cách đến trung tâm, mà còn được quyết định bởi những lợi thế về giao thông, thương mại, cảnh quan và cộng đồng cư dân. Khải Hoàn Imperial sở hữu chính những lợi thế đắt giá này.

Án ngữ ngay mặt tiền quốc lộ 13 - đại lộ tỉ đô đang được mở rộng 10-14 làn xe, Khải Hoàn Imperial nắm giữ vị thế huyết mạch tại Thuận An. Dự án dự kiến kết nối hai ga C7 và C8 của tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, giúp cư dân kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM trong khoảng 20-25 phút. Cùng với đường Vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn, không chỉ mở rộng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực gia tăng giá trị rất lớn cho dự án.

Đáng chú ý, Khải Hoàn Imperial còn nằm ngay tâm điểm thương mại sầm uất và cảnh quan xanh rộng lớn. Từ ban công căn hộ, chủ nhân dễ dàng hòa mình vào nhịp sống phồn hoa của trung tâm thương mại AEON Mall Canary quy mô 6,2 ha ngay phía đối diện, đồng thời tận hưởng mảng xanh từ sân golf Sông Bé 104 ha. Bao quanh dự án là các khu công nghiệp lớn như VSIP I, Việt Hương I, Đồng An I cùng hệ thống trường học, bệnh viện và dịch vụ đa dạng đã hiện hữu, quy tụ cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và đội ngũ quản lý cấp cao của các tập đoàn.

Giữa tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, những quỹ đất hội tụ đồng thời lợi thế kết nối, hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại và cảnh quan xanh quy mô lớn ngày càng trở nên khan hiếm. Chính giá trị khó tái lập này tạo nên sức hấp dẫn và giúp Khải Hoàn Imperial khẳng định vị thế riêng giữa lõi trung tâm Thuận An.

Dấu ấn tháp đôi 41 tầng: Biểu tượng sống sang bậc nhất Thuận An

Sự ra đời của các tòa nhà cao tầng biểu tượng tại TP.HCM đã cho thấy vai trò của những công trình kiến trúc nổi bật trong việc tạo dấu ấn nhận diện cho một đô thị. Với tầm nhìn tương tự, chủ đầu tư Khải Hoàn Land định hướng phát triển Khải Hoàn Imperial trở thành dấu ấn kiến trúc tiêu biểu, xứng tầm với vị thế và tốc độ phát triển của khu vực đông bắc TP.HCM.

Tòa tháp đôi 41 tầng Khải Hoàn Imperial mang ngôn ngữ kiến trúc sang trọng Modern Neo - Classic được chắp bút bởi DEWAN Architects & Engineers - Tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới với nhiều công trình nổi tiếng như khách sạn Yas Viceroy Abu Dhabi (UAE), Triple Bay Yacht Club - AMAALA (Ả Rập Xê Út), các dự án lớn tại Việt Nam… Đây cũng là bảo chứng cho tư duy thiết kế sáng tạo, tính thẩm mỹ khác biệt và tầm vóc biểu tượng của Khải Hoàn Imperial.

Không chỉ chú trọng kiến trúc, dự án còn được đầu tư những tiêu chuẩn khắt khe về không gian, sự riêng tư và tiện nghi xứng tầm. Với mật độ xây dựng 33,59%, dự án bao gồm 1.500 sản phẩm đa dạng từ căn hộ 1-3 phòng ngủ cùng các siêu phẩm duplex và penthouse sở hữu hồ bơi riêng và tầm view Panorama từ trên cao.

Sở hữu chiều cao bậc nhất khu vực cùng thiết kế tối ưu, 100% căn hộ tại Khải Hoàn Imperial đều có ban công và logia riêng biệt, mở ra tầm nhìn đa hướng đắt giá. Từ đây, chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh đô thị, từ mảng xanh của sân golf Sông Bé, dòng sông Sài Gòn và thành phố rực rỡ về đêm, mang đến đặc quyền sống đắt giá mà những dự án thông thường khó có được.

Căn hộ Khải Hoàn Imperial tựa như một ốc đảo bình yên ngự trị giữa tầng không xanh mát

Khải Hoàn Imperial được quy hoạch compound biệt lập với khoảng lùi từ sảnh tòa nhà đến quốc lộ 13 lên đến 90 m, tạo nên khoảng đệm không gian đáng kể, tách biệt khỏi nhịp sống sôi động bên ngoài. Sự chăm chút của Khải Hoàn Land còn thể hiện qua những đặc quyền tiện nghi tối đa: tỷ lệ thang máy lý tưởng 2,5 căn/thang, diện tích đỗ xe lên đến 40%, vượt xa mức trung bình thị trường cùng hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn và an yên mỗi ngày.

Thấu hiểu gu tận hưởng khắt khe của giới tinh hoa, dự án mang đến bộ sưu tập 80 tiện ích đa tầng đẳng cấp. Tâm điểm là "Sky Resort" tại tầng 21 - tổ hợp 500 m2 hội tụ hồ bơi vô cực muối khoáng, phòng Gym, Sauna và Virtual Golf 3D. Đây không chỉ là chốn thư giãn, tái tạo năng lượng mà còn là không gian kết nối lý tưởng của cộng đồng ưu tú.

Khải Hoàn Imperial được bàn giao với tiêu chuẩn hạng sang, quy tụ các thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới

Hoàn thiện chuẩn mực sống sang, nội thất bàn giao của Khải Hoàn Imperial được lựa chọn tỉ mỉ từ các thương hiệu hàng đầu như: Bosch, Duravit, Hafele, Grohe, Panasonic... Cùng với chất lượng thi công vượt trội từ Tổng thầu uy tín Phước Thành và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ Savills Việt Nam, dự án không chỉ đảm bảo chất lượng vượt trội lúc bàn giao, mà còn duy trì đẳng cấp sống bền vững và trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân qua nhiều thế hệ.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land dự kiến triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Khải Hoàn Imperial: chiết khấu lên đến 14%, hỗ trợ vay 75%, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng, thanh toán linh hoạt chỉ từ 18 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình thi công. Sales Gallery Khải Hoàn Imperial Mặt tiền quốc lộ 13 (Đối diện AEON Mall Canary), phường Thuận Giao, TP.HCM

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