Điều gì giữ chân một người ở lại với nghề suốt 15 năm?

Đó cũng là hành trình của chị Hoàng Thị Nga - người đã có hơn 15 năm gắn bó với Prudential, nơi trao cho chị nguồn lực để kiên định với mục tiêu của mình: giúp những người xung quanh có một cuộc sống yên tâm và vững vàng hơn.

Kiên định với những giá trị và mục tiêu của bản thân

Trên hành trình xây dựng sự nghiệp, mỗi người đều có cho mình những giá trị và mục tiêu riêng để gìn giữ và theo đuổi. Với chị Nga, "kim chỉ nam" trong công việc chính là góp phần mang đến những thay đổi tích cực, giúp cuộc sống của những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Mục tiêu ấy khởi đầu bằng việc có thể đồng hành và giúp đỡ khách hàng của mình. Giữa cuộc sống đầy biến động, chị Nga đã không ít lần chứng kiến những sự cố bất ngờ xảy đến với các gia đình. Với mỗi lần như thế, chị càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của công việc tư vấn tài chính khi giúp khách hàng có thêm điểm tựa vững vàng để vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Xem trọn vẹn chia sẻ của chị Nga trong tập 2 của series Đọc vị do Prudential Việt Nam phối hợp thực hiện ẢNH: PRUDENTIAL VIỆT NAM

Bên cạnh việc mang đến sự bảo vệ cho khách hàng, mục tiêu quan trọng thứ hai là giúp đỡ đội ngũ của mình phát triển. Bằng tất cả kinh nghiệm của người đi trước, chị từng bước hỗ trợ các thành viên nhận ra thế mạnh của bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn và trở nên tự tin hơn trên hành trình theo đuổi nghề tư vấn tài chính.

Chị Nga chia sẻ về hành trình 15 năm gắn bó với nghề tư vấn bảo hiểm

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, hạnh phúc lớn nhất của chị là được sống và làm việc đúng với những mục tiêu và giá trị mà mình tin tưởng. Không chỉ vậy, những điều tích cực chị mang đến cho khách hàng và đội ngũ cũng trở thành nguồn động lực để chị tiếp tục bền bỉ trên con đường sự nghiệp của mình.

Nỗ lực kiến tạo bệ phóng vững chắc cho các tư vấn viên

Chia sẻ trong tập hai của series Đọc vị do Prudential phối hợp cùng Vietcetera thực hiện, chị Nga cho biết: "Hơn 15 năm đồng hành cùng Prudential, nơi đây luôn cho mình nguồn lực cần thiết để làm điều bản thân tin tưởng. Mình có những sản phẩm ý nghĩa để đồng hành cùng khách hàng, có một môi trường luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để mình phát triển đội ngũ. Khi công việc có thể tạo ra giá trị cho nhiều người xung quanh, mình càng có thêm động lực để đi đường dài và gắn bó với nghề".

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc trao cho mỗi cá nhân những nguồn lực cần thiết để phát triển, Prudential luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc nơi các tư vấn viên được hỗ trợ, dẫn dắt để tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp.

Từ định hướng đó, chương trình Khởi đầu từ vị thế tiên phong ra đời với mục tiêu kiến tạo bệ phóng vững chắc cho thế hệ tư vấn viên trẻ tài năng. Thông qua lộ trình phát triển rõ ràng và nguồn lực đồng hành ngay từ những ngày đầu tiên, chương trình giúp cho tư vấn viên phát huy thế mạnh, tìm thấy ý nghĩa trong công việc và gắn bó lâu dài với nghề.

Chương trình Khởi đầu từ vị thế tiên phong - bệ phóng vững chắc cho thế hệ tư vấn viên mới

Trong khuôn khổ của chương trình, Prudential thực hiện xuyên suốt trên cả nền tảng trực tuyến và trực tiếp, giúp các ứng viên mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong mảng tư vấn tài chính có cơ hội tiếp cận những góc nhìn thực tế về nghề, đồng thời hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp và lộ trình phát triển trong lĩnh vực này. Qua đó, hiện thực hóa cam kết của Prudential trong việc kiến tạo đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, từ đó tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng, củng cố niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ và góp phần mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.

Hành trình hơn một thập kỷ của chị Nga tại Prudential cho thấy, khi được trao nguồn lực và sự hỗ trợ, mỗi người sẽ có thêm động lực để kiên định với những giá trị mình tin tưởng. Từ việc đồng hành cùng khách hàng đến phát triển đội ngũ, chị đã biến công việc thành hành trình tạo ra giá trị tích cực, giúp nhiều người sống yên tâm và vững vàng hơn.

Tìm hiểu chi tiết chương trình Khởi đầu từ vị thế tiên phong của Prudential Việt Nam tại đây.