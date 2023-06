Điều gì giúp học sinh lớp 8 'săn' được học bổng Chính phủ New Zealand?

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã tổ chức lễ trao học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (New Zealand Schools Scholarship-NZSS) tại Q.1, TP.HCM cho 15 học sinh Việt Nam.

Đây là chương trình học bổng được triển khai từ năm 2019 dành riêng cho học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất được chính phủ New Zealand trao học bổng này.

9 học sinh Việt Nam nhận giấy chứng nhận học bổng NZSS tại TP.HCM ENZ

Chú trọng "màu sắc" cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bày tỏ vinh dự khi được trao học bổng năm 2023 cho những học sinh tài năng tại Việt Nam. Sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch, sự trở lại lần này của chương trình học bổng NZSS cũng là minh chứng quan trọng thể hiện sự kết nối mạnh mẽ hơn qua từng ngày giữa Việt Nam và New Zealand, bà Tredene khẳng định.

"Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân, đồng thời trông đợi sự đóng góp của các bạn trong lớp học và cộng đồng bản địa để chính học sinh New Zealand cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Vì thế, khi đến New Zealand, các bạn hãy đặt thật nhiều câu hỏi, kể thật nhiều câu chuyện và hãy là chính bản thân mình nhất có thể", bà Tredene khuyên.

Bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, chia sẻ trực tuyến trong buổi lễ trao học bổng NZSS NGỌC LONG

Thông tin thêm với phóng viên Báo Thanh Niên bên lề sự kiện, thạc sĩ Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc ENZ tại Việt Nam, cho hay 15 cá nhân đạt học bổng được chọn lọc từ 60 hồ sơ dự tuyển trên cả nước. Theo bà Vân, điểm khác biệt của học bổng NZSS so với những học bổng chính phủ khác là yêu cầu ứng viên quay video giới thiệu bản thân thay vì viết bài luận hay thi năng lực.

"Thông qua những ánh mắt, nụ cười lẫn đam mê, hoài bão của các bạn thể hiện trong video, chúng tôi có thể nhìn nhận được 'màu sắc' cá nhân của từng ứng viên. Trong các video gửi về, có bạn chia sẻ sở thích đọc sách, nhưng cũng có bạn chững chạc nói về định hướng ngành nghề muốn học tại New Zealand để trở về Việt Nam cống hiến. Đây đều là những yếu tố mà hội đồng xét tuyển đang tìm kiếm", bà Vân lý giải.

Bên cạnh đó, nữ thạc sĩ cho hay 15 học sinh tuy nhỏ tuổi và đến từ những môi trường học tập, tỉnh thành khác nhau nhưng đều có chung nhiệt huyết cháy bỏng không kém những anh, chị lớn. "Các ứng viên năm nay chia sẻ nhiều về hình tượng các em muốn trở thành trong tương lai, khác hoàn toàn so với các bạn năm đầu triển khai học bổng chủ yếu nói về việc học, năng lực và hiểu biết về New Zealand", bà Vân chia sẻ.

Mẫn Nhi (giữa) là 1 trong 15 học sinh Việt Nam nhận học bổng NZSS năm 2023 NGỌC LONG

Vì không đặt nặng yếu tố "kiểm tra", Tăng Mẫn Nhi, lớp 9A1 Trường THCS Tăng Bạt Hổ (TP.HCM) cho biết em rất thoải mái trong suốt quá trình ứng tuyển học bổng, hầu như không gặp phải thử thách đáng kể. "Dù hơi ngại khi đứng trước ống kính, nhưng em vẫn nỗ lực chia sẻ rằng mình có đủ đam mê, kỹ năng để thực hiện tốt kế hoạch sau khi nhận học bổng như phát triển bản thân thế nào, qua đó đóng góp cho trường lớp lẫn đất nước Việt Nam ra sao", tân sinh Trường Kerikeri High School chia sẻ.

3 tầng hỗ trợ du học sinh Việt Nam

Theo ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, cho con em du học sớm là quyết định không dễ dàng đối với nhiều gia đình. Để trấn an phụ huynh, ông Ben cho biết mỗi du học sinh đều sẽ nhận được sự quan tâm ngay từ cấp trường và đây cũng là điều mà New Zealand chú trọng. "Chúng tôi có bộ quy chế bảo trợ, chăm sóc sinh viên quốc tế ngay từ khi các em hạ cánh tại New Zealand", ông Ben thông tin.

Theo thạc sĩ Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc ENZ tại Việt Nam, "màu sắc" cá nhân là tiêu chí được hội đồng xét tuyển học bổng NZSS đánh giá cao NGỌC LONG

Liên quan đến khía cạnh này, bà Ngọc Vân cho biết thêm New Zealand đã thiết kế những hỗ trợ dành cho học sinh Việt Nam ở 3 tầng khác nhau, lần lượt là chính phủ, trường học và bạn đồng trang lứa. Theo đó, với tầng 1, Chính phủ New Zealand có những chương trình, website dành riêng cho các bạn ở lứa tuổi này nhằm chia sẻ "sát sườn" những thông tin từ việc học đến phát triển thể chất, tâm tư, tình cảm.

"Ở tầng 2, những trường trung học muốn nhận học sinh quốc tế đều phải đảm bảo các điều kiện hết sức khắt khe, và mỗi học sinh Việt Nam đều nhận được sự hướng dẫn từ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đến bộ phận phụ trách học sinh quốc tế. Còn ở tầng 3, các bạn sẽ có buddy (bạn thân) là học sinh bản địa đồng hành xuyên suốt hành trình học tập tại New Zealand", thạc sĩ Vân cho hay.

Các học sinh hào hứng đặt câu hỏi cho diễn giả về cuộc sống tại New Zealand NGỌC LONG

Để sớm thích nghi với cuộc sống tại New Zealand, Hà An Nguyên, sinh viên ĐH Victoria Wellington (New Zealand) và là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand, lưu ý du học sinh cần liên lạc trước với trường trung học và host (gia đình bản xứ cho ở trọ), đồng thời lên danh sách những việc cần làm trong 2 tuần đầu tiên đặt chân đến quốc gia này như mở tài khoản ngân hàng, đóng phí bảo hiểm...

Gia Huy (màn hình, bìa trái) chia sẻ trải nghiệm sinh hoạt tại New Zealand và dành nhiều lời khuyên cho du học sinh NGỌC LONG

Là cựu sinh học bổng NZSS 2019, Trần Gia Huy, sinh viên song ngành khoa học môi trường và tâm lý học tại ĐH Canterbury (New Zealand), cũng khuyên du học sinh nên chủ động, tận dụng tối đa thời gian để có trải nghiệm trọn vẹn nhất. "Tôi từng bỡ ngỡ vì lớp học tại New Zealand chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều và đến cuối năm mới thi. Vì có nhiều thời gian rảnh, tôi đã tham gia các CLB và hoạt động thể thao, từ đó dần nhận ra cư dân nơi đây rất đề cao tính cộng đồng", Huy chia sẻ.