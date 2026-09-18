Điều gì giúp những chiếc TV CRT cũ bền hơn TV ngày nay?

Theo dữ liệu được ResearchGate dẫn lại, tuổi thọ trung bình của TV CRT khoảng 15 năm, thậm chí một số mẫu có thể hoạt động hơn 20 năm, với khoảng 20% TV bị hư hỏng phải loại bỏ trong 5 năm đầu. Trong khi đó, TV LCD và LED hiện đại chỉ có tuổi thọ trung bình khoảng 6 năm, với hơn 40% TV bị loại bỏ trong 5 năm đầu.

TV CRT từng phổ biến trước khi bị LCD hay LED dần thay thế ẢNH: K. VĂN/GEMINI

Vậy lý do đằng sau của sự khác biệt này là gì? Theo BGR, hai vấn đề sau được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt.

Cấu tạo đơn giản của CRT

TV CRT có cấu tạo tương đối đơn giản, với ít linh kiện hơn so với Smart TV hiện nay, đồng nghĩa số lượng linh kiện có khả năng phát sinh lỗi cũng ít hơn. Kích thước lớn của TV cũng tạo ra nhiều không gian bên trong, giúp các linh kiện có điều kiện tản nhiệt tốt hơn, đặc biệt khi nhiệt độ là một trong những yếu tố có thể làm giảm tuổi thọ linh kiện điện tử.

Ngược lại, TV hiện đại phải tích hợp nhiều linh kiện trong thiết kế mỏng hơn. Ngoài hệ thống xử lý hình ảnh, màn hình còn có các mạch điều khiển, bộ nhớ, bộ xử lý và nhiều linh kiện điện tử khác, với mỗi linh kiện đều có thể trở thành một điểm phát sinh lỗi.

Phần mềm phức tạp của Smart TV

Khác biệt lớn giữa TV CRT và Smart TV hiện đại nằm ở phần mềm. Một chiếc TV ngày nay không chỉ hiển thị hình ảnh mà còn phải vận hành hệ điều hành, ứng dụng, dịch vụ phát trực tuyến và các tính năng kết nối mạng. Để đáp ứng những yêu cầu này, TV cần phần cứng mạnh hơn và phức tạp hơn. Đồng thời, phần mềm cũng phải được cập nhật thường xuyên để duy trì khả năng tương thích và bảo mật.

Smart TV có hệ thống phần mềm phức tạp hơn nhiều ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, TV CRT gần như không phụ thuộc vào phần mềm. Nếu phần cứng vẫn hoạt động, nó có thể tiếp tục thực hiện chức năng cơ bản mà không cần cập nhật hệ điều hành hay ứng dụng.

Bền hơn không có nghĩa tốt hơn

Độ bền cao không đồng nghĩa TV CRT vượt trội so với TV hiện đại, bởi công nghệ này có nhiều hạn chế, đặc biệt ở khả năng sửa chữa và hiệu quả sử dụng điện. Ngày nay, linh kiện và thiết bị phục vụ sửa chữa TV CRT ngày càng khó tìm, trong khi kỹ thuật viên có kinh nghiệm với công nghệ này cũng không còn phổ biến. Ghi nhận từ Retrowave cho biết, chi phí sửa chữa chuyên nghiệp TV CRT có thể lên tới 500 USD, chưa bao gồm một số khoản phí khác.

Ngoài ra, công nghệ CRT cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn các công nghệ màn hình hiện đại và có thể chứa những vật liệu không còn được sử dụng phổ biến ngày nay, chẳng hạn chì trong kính.

Vì vậy, việc một chiếc TV CRT có thể hoạt động hàng chục năm chủ yếu phản ánh sự khác biệt trong thiết kế. TV cũ có cấu tạo đơn giản và ít phụ thuộc vào phần mềm, còn TV hiện đại tích hợp nhiều công nghệ hơn để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.