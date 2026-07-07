Điều gì giúp tuyến phố thương mại tại lõi huyết mạch Ban Mê sớm thành hình?

Tuyến phố thương mại Ecopalace đang từng bước hình thành tại trung tâm Buôn Ma Thuột

Nghịch lý của nhiều tuyến phố thương mại mới

Thực tế cho thấy, không ít khu phố thương mại được đầu tư bài bản nhưng phải mất nhiều năm mới hình thành nhịp sống kinh doanh. Theo các chuyên gia bất động sản thương mại, nguyên nhân không nằm ở vị trí hay chất lượng dự án mà ở tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Đa số thương hiệu đều muốn chờ khu vực có lượng khách ổn định mới quyết định mở điểm kinh doanh. Ngược lại, một tuyến phố chỉ thực sự thu hút khách khi đã có sự hiện diện của các cửa hàng, nhà hàng, showroom và chuỗi dịch vụ. Điều này tạo nên vòng lặp quen thuộc: Doanh nghiệp chờ thị trường, còn thị trường lại chờ doanh nghiệp.

Trong thời gian đó, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển sang những khu vực đã phát triển, khiến các tuyến phố mới mất nhiều thời gian để tạo dựng sức hút.

Shophouse Ecopalace Đắk Lắk sở hữu mặt tiền từ 6,5 m đến 10 m

Vai trò của các doanh nghiệp tiên phong

Để phá vỡ vòng lặp đó, sự đổ bộ của những thương hiệu đầu tiên đóng vai trò quyết định trong việc định hình lực hút cho toàn tuyến phố.

Một quán café, một nhà hàng, một showroom cao cấp, hay một trung tâm dịch vụ đều có thể trở thành lý do để khách hàng bắt đầu tìm đến. Khi lưu lượng khách tăng lên, các ngành hàng vệ tinh khác sẽ có thêm động lực tham gia để cộng hưởng lợi nhuận, tạo ra ngòi nổ quan trọng để kích hoạt một hệ sinh thái thương mại hoàn chỉnh và vận hành trơn tru.

Không gian sử dụng từ 500 - 600 m² phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh

Chính sách cho thuê như một giải pháp kích hoạt

Để dọn đường cho các doanh nghiệp tiên phong, Ecopalace Đắk Lắk đã triển khai chính sách hỗ trợ cho thuê shophouse đáng chú ý: miễn phí thuê trong 24 tháng, miễn phí quản lý trong 12 tháng và bàn giao mặt bằng ngay để triển khai hoạt động kinh doanh.

Nhìn rộng ra thị trường, chiến lược chấp nhận chia sẻ rủi ro này chính là công thức kinh điển từng làm nên sự sầm uất thần tốc của tổ hợp mua sắm giải trí hàng đầu. Để biến một dự án mới thành "thành phố không ngủ" rực rỡ, ở giai đoạn đầu, chủ đầu tư đã chủ động tung chính sách miễn phí tiền thuê dài hạn cùng nhiều ưu đãi để trải thảm đỏ đón hàng loạt thương hiệu tiên phong từ F&B, thời trang, sức khỏe và làm đẹp,... đổ bộ và đặt nền móng.

Sự xuất hiện đồng loạt của các thương hiệu bán lẻ này ngay lập tức tạo ra một lực hút dòng khách khổng lồ, phá vỡ tâm lý e ngại của thị trường và kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái thương mại xung quanh lấp đầy chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo giới chuyên môn, giá trị lớn nhất của chính sách không chỉ nằm ở việc giảm chi phí, mà là tạo động lực để các doanh nghiệp tiên phong mạnh dạn chiếm lĩnh thị phần ngay tại trục huyết mạch Đắk Lắk từ giai đoạn sớm.

Nhiều doanh nghiệp đã tham quan và tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Ecopalace

24 tháng để xây dựng thị trường

Trong nhiều lĩnh vực như F&B, làm đẹp, thời trang hay showroom, thời gian đầu thường là giai đoạn thử thách khi doanh nghiệp phải gồng gánh chi phí xây dựng nhận diện thương hiệu và phát triển tệp khách hàng.

Thay vì phải trích nguồn vốn lưu động hằng tháng để chi trả tiền nhà, việc được miễn phí thuê trong 24 tháng giúp doanh nghiệp có thêm dư địa để nâng cấp chất lượng sản phẩm, tối ưu trải nghiệm dịch vụ và bùng nổ các chiến dịch marketing chiếm lĩnh thị phần. Đồng thời, chính sách miễn phí quản lý cũng giúp giảm tải áp lực vận hành tới mức tối đa. Đây là khoảng thời gian đủ dài để thương hiệu bắt rễ sâu vào thị trường Đắk Lắk trước khi bước vào giai đoạn sinh lời ổn định.

Các hoạt động cộng đồng được kỳ vọng góp phần gia tăng lượng khách đến khu vực

Hướng tới một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành

Shophouse Ecopalace Đắk Lắk sở hữu mặt tiền rộng từ 6,5 - 10 m, diện tích sử dụng 500 - 600 m², đáp ứng nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh quy mô lớn như nhà hàng, café flagship, showroom ô tô, nội thất, trung tâm giáo dục, phòng khám, spa hay chuỗi bán lẻ.

Dự án còn nằm trên trục Mai Hắc Đế, một trong những tuyến giao thông quan trọng của Buôn Ma Thuột, đồng thời được quy hoạch đồng bộ với công viên nội khu, tuyến phố đi bộ, trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khi các tiện ích này đồng loạt đi vào hoạt động, khu vực sẽ đón lượng lớn cư dân, khách thương mại và khách du lịch, đặc biệt là nhóm khách M.I.C.E có mức chi tiêu cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các thương hiệu tiên phong gia tăng doanh thu và từng bước hình thành một trung tâm thương mại - dịch vụ mới tại Buôn Ma Thuột.