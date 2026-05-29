Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

USPTO Mỹ: Biểu tượng pháp lý nghiêm ngặt về sở hữu trí tuệ toàn cầu

Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) là hệ thống sở hữu trí tuệ lâu đời gần 240 năm lịch sử, sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Thành lập từ năm 1790, USPTO đến nay đã cấp hơn 12 triệu bằng sáng chế, trong đó có nhiều phát minh làm thay đổi thế giới.

USPTO còn là biểu tượng pháp lý tin cậy của chuẩn mực quốc tế về đổi mới sáng tạo, gắn với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt được vận hành bởi đội ngũ 13.000 chuyên gia kỹ thuật, pháp lý và thẩm định. Sáng chế được USPTO cấp bằng, đồng nghĩa với việc đã vượt qua nhiều tầng kiểm định khoa học về tính "mới" trên phạm vi toàn cầu, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI

Một bằng sáng chế tại USPTO có thể mất nhiều năm theo đuổi, nơi từng chi tiết trong công thức đều phải chứng minh được tính khác biệt so với kho dữ liệu sáng chế toàn cầu. Minh chứng cho mức độ khắt khe đó là tỷ lệ hồ sơ thực tế được USPTO chấp thuận cấp bằng sáng chế chỉ đạt khoảng 50% trong vòng 1 năm và 75% trong vòng 3 năm thẩm định.

Trong các lĩnh vực đòi hỏi khoa học khắt khe như dinh dưỡng và dược phẩm, việc được USPTO cấp bằng sáng chế là thách thức rất lớn. Mỗi công thức không chỉ cần chứng minh tính mới (novelty) và khác biệt không hiển nhiên (non-obviousness) trên phạm vi toàn cầu, mà còn phải xác thực hiệu quả thực tế thông qua dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng rõ ràng. Không nhiều doanh nghiệp châu Á, đặc biệt từ các thị trường đang phát triển như Việt Nam, có thể sở hữu tài sản trí tuệ được công nhận và bảo hộ tại Mỹ.

Nutifood cho biết Công thức FDI được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam, kết hợp cùng các nền tảng khoa học dinh dưỡng quốc tế

Cột mốc Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế cho Công thức dinh dưỡng FDI phản ánh một bước chuyển lớn của doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu. Nếu trước đây doanh nghiệp Việt thường được biết đến với năng lực sản xuất, thì hôm nay đã bắt đầu bước vào sân chơi cao hơn: Tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất thế giới.

Công thức FDI chinh phục USPTO Mỹ bằng giá trị khoa học

Sáng lập bởi đội ngũ y bác sĩ tâm huyết, Nutifood theo đuổi hướng phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tế của trẻ em Việt Nam, cũng như mở đường tiếp cận với những ý tưởng đổi mới khác biệt. Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Nutifood đã lựa chọn hướng đi đột phá - không phát triển sản phẩm theo xu hướng bổ sung đơn lẻ một vài dưỡng chất, mà tập trung xây dựng nền tảng toàn diện "đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ.

Lãnh đạo Nutifood cho biết, tiêu hóa và miễn dịch là "2 hệ thống then chốt" trong những năm đầu đời, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng, tăng trưởng thể chất và phát triển đề kháng của trẻ. Từ định hướng này, doanh nghiệp đã phát triển Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) thành giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, chọn lọc và kết hợp các dưỡng chất hỗ trợ đồng thời cả hệ tiêu hóa lẫn miễn dịch.

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là "cái nôi khoa học" được giao nhiệm vụ tạo nên công thức đột phá này - ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu, dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Công thức FDI được phát triển từ sự kết hợp giữa 2'-FL HMO - một loại oligosaccharide có trong sữa mẹ, hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên - cùng FOS, Inulin, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thông qua nền tảng này, Nutifood hướng đến mục tiêu xây dựng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ. Hiệu quả của công thức FDI đã được kiểm nghiệm lâm sàng, chứng thực được hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Công thức FDI kết hợp 2'-FL HMO và FOS(*) nhằm hỗ trợ đồng thời hệ tiêu hóa và miễn dịch - hai nền tảng quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ

Cụ thể hơn, Công thức FDI đã được ghi nhận thông qua báo cáo khoa học được đăng tải trên Tạp chí Y học Việt Nam vào tháng 6.2023. Nghiên cứu cho thấy công thức hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ

Chính nền tảng khoa học và hiệu quả thực tiễn đó cũng góp phần tạo nên thành công thương mại cho Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu với nhiều dòng sản phẩm ứng dụng nền tảng Công thức FDI nhằm hỗ trợ "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ em Việt Nam. Nhiều năm liền, GrowPLUS+ trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu mẹ Việt, đồng thời dẫn đầu phân khúc sữa bột pha sẵn cho trẻ em tại Việt Nam.

Việc Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ tiếp cận công nghệ thế giới theo hướng ứng dụng, mà đã bắt đầu tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng cạnh tranh và được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất. Cột mốc USPTO cũng không chỉ là thành tựu của riêng Nutifood, mà còn phản ánh bước chuyển của doanh nghiệp Việt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu: Từ năng lực sản xuất sang năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ.