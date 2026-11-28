“Ngày nào cũng sẽ đến xem”

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group, diễn ra từ ngày 26.11 - 5.12. Quy tụ 16 đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia, gồm 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, kỳ liên hoan năm nay mang đến cho đặc khu Phú Quốc những ngày hội giao lưu văn hóa giàu bản sắc giữa mùa lễ hội cuối năm.

Kỳ liên hoan mang đến cho đặc khu Phú Quốc những ngày hội giao lưu văn hóa giàu bản sắc giữa mùa lễ hội cuối năm

Đêm khai mạc 26.11, người dân và du khách được thưởng thức âm nhạc đương đại, sự kết hợp giữa rối nước, rối cạn, khắc họa một Hà Nội nghìn năm văn hiến thanh lịch và hào hoa qua vở diễn “Cảm xúc Long Thành” do Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện. Tối 27.11, cảm xúc thăng hoa được tiếp nối với màn trình diễn giàu bản sắc, từ rối dây truyền thống đến rối bóng wayang của hai đoàn Myanmar và Indonesia.

Những màn trình diễn đặc sắc cùng hoạt động giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm rối tại tháp cây thông, quảng trường Kiss Square, thuộc Kiss Bazaar, thu hút đông đảo du khách tham quan và thích thú.

Lần đầu tiên thưởng thức múa rối tại Việt Nam, anh Jacob Johnson, du khách đến từ Mỹ, không giấu nổi sự phấn khích. Anh chia sẻ đầy hào hứng: “Tôi thấy rất tuyệt! Văn hóa Việt Nam thật sống động, và Việt Nam là điểm đến tuyệt vời. Qua âm nhạc, những điệu múa, tà áo dài truyền thống, buổi diễn đưa tôi đến gần hơn với văn hóa Việt Nam, được hòa mình vào bầu không khí lễ hội”.

Cùng chung tâm trạng háo hức, du khách Dmitry Bushuev đến từ thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga) cho biết anh dự định sẽ sắp xếp để theo dõi tất cả các buổi biểu diễn.

“Múa rối là một phần lịch sử văn hóa. Người ta vẫn nói, có lịch sử mới có tương lai. Mỗi đất nước đều có những con rối gắn với lịch sử của riêng mình, có truyền thống và cách biểu diễn riêng. Tất cả những điều đó đều rất thú vị”, anh Dmitry bày tỏ.

Qua âm nhạc, những điệu múa, tà áo dài truyền thống, màn trình diễn ngày khai mạc đưa khán giả đến gần hơn với văn hóa Việt Nam

Nếu công chúng tìm thấy ở liên hoan những rung cảm văn hóa mới mẻ, thì với các nghệ sĩ tới dự liên hoan lần này, đây thực sự là sân chơi nghệ thuật giàu ý nghĩa để gặp gỡ và sẻ chia.

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, nhấn mạnh: “Với chúng tôi, liên hoan múa rối là ngày hội của các nghệ sĩ múa rối Việt Nam và bạn bè khắp năm châu. Nhiều nghệ sĩ quốc tế từng đến Việt Nam qua các kỳ liên hoan trước nên khi biết tin được trở lại, đặc biệt là gặp gỡ tại vùng đất rất đẹp như Phú Quốc, các bạn lại càng phấn khởi”.

Hoạt động giao lưu, trải nghiệm rối tại tháp cây thông, quảng trường Kiss Square, thuộc Kiss Bazaar, thu hút đông đảo du khách tham quan và thích thú

“Lễ hội” trong lễ hội

Bên cạnh sức hút từ nghệ thuật kể chuyện bằng rối, chính vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống sôi động Phú Quốc đã chinh phục trái tim của du khách và nghệ sĩ quốc tế trong những ngày lưu lại nơi đây.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn những ngày này, nhịp sống mùa lễ hội cuối năm hiện hữu rõ nét qua dòng người tấp nập và không khí tưng bừng từ sáng đến tối từ trải nghiệm cáp treo ba dây lớn nhất thế giới tới Hòn Thơm; dạo bước, check-in bên cây thông khổng lồ cao 15m tại quảng trường Kiss Square, nhộn nhịp mua sắm tại phố thương mại - ẩm thực Kiss Bazaar.

Cùng với Liên hoan rối quốc tế, nhịp sống sôi động và những show diễn hằng đêm tại Phú Quốc khiến du khách như được trải nghiệm “lễ hội” trong lễ hội

Khi màn đêm buông xuống, song hành cùng những đêm diễn múa rối giàu bản sắc của bạn bè năm châu, bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn lại bừng sáng trong những tràng reo hò phấn khích của khán giả trước bộ đôi show diễn kết hợp pháo hoa đã thành “đặc sản” Phú Quốc là Kiss of the Sea và Symphony of the Sea.

Đã dành trọn một tháng nghỉ dưỡng trên đảo Ngọc, du khách người Nga Dmitry Bushuev dành nhiều lời khen ngợi khi chứng kiến diện mạo ngày một khởi sắc của hòn đảo.

Anh bộc bạch: “Thật khó tin khi chứng kiến Phú Quốc đổi thay và phát triển từng ngày. Từ một hòn đảo mang đậm nét truyền thống của Việt Nam, Phú Quốc đang dần trở thành trung tâm du lịch. Điều quan trọng nhất là ở đây có những lễ hội như thế này, giúp du khách hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và thu hút bạn bè từ khắp nơi trên thế giới”.

Trước khi rời khu vực sân khấu, anh còn vui vẻ khẳng định sẽ quay lại Phú Quốc nhiều lần nữa bởi nơi đây “vừa vui vừa đẹp” và “ngày nào cũng như ngày hội”.

Nhiều nghệ sĩ, du khách ấn tượng với sân khấu rối hiện đại lấy cảm hứng từ nét kiến trúc truyền thống Việt Nam giữa không gian đậm chất châu Âu của Thị trấn Hoàng Hôn

Dưới góc nhìn của người làm nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến Dũng lại ấn tượng sâu sắc trước sự giao thoa tinh tế giữa cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa bản địa.

Ông chia sẻ: “Phú Quốc có cả biển và núi, biển xanh, cát trắng, cảnh sắc rất hài hòa, mang lại cảm giác thư thái khiến nơi đây thật sự đáng để đến nghỉ dưỡng. Điều thú vị là ngay giữa không gian nghệ thuật đậm chất châu Âu, mang phong cách Địa Trung Hải của Thị trấn Hoàng Hôn, lại có những sân khấu hiện đại lấy cảm hứng từ nét kiến trúc truyền thống Việt Nam như hình ảnh thủy đình mái cong và đưa múa rối nước trở thành điểm nhấn. Theo tôi, đó là sự hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và văn hóa truyền thống”.

Lần đầu tiên được lựa chọn đăng cai Liên hoan Múa rối Quốc tế, Phú Quốc đã khẳng định sức hút của một điểm hẹn văn hóa tầm cỡ, nơi bản sắc truyền thống Việt Nam tự tin tỏa sáng và đối thoại cùng tinh hoa nghệ thuật năm châu.

Dấu ấn rực rỡ ngay từ hai đêm diễn mở màn không chỉ nối dài mùa lễ hội cuối năm giàu cảm xúc, mà còn chính thức mở đầu hành trình đưa đảo Ngọc trở thành “hòn đảo của những sự kiện” mang tầm vóc quốc tế, sẵn sàng chào đón bạn bè thế giới trước thềm APEC 2027.

Trong những ngày tới, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức giao lưu trên đường phố và các màn trình diễn đặc sắc tại Nhà hát À Ơi

Theo chương trình biểu diễn, từ 17 giờ ngày 28.11, du khách tiếp tục có cơ hội thưởng thức giao lưu của nghệ sĩ Jose Navarro (Peru) với những trích đoạn lấy cảm hứng từ điệu múa kéo truyền thống vùng cao nguyên Peru, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; giới thiệu rối bóng, rối dây và rối tay cùng giao lưu với các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Từ 20 giờ 15 cùng ngày, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 sẽ tiếp tục với sự góp mặt của ba đơn vị đến từ Việt Nam, Lào và Ai Cập.