Điều gì khiến fan 'lụy' G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank

Sân khấu hoành tráng, setlist đỉnh cao và G-DRAGON

Ngay từ khoảnh khắc mở màn, sân khấu quốc tế ngoài trời duy nhất đã mang đến cho fan Việt những trải nghiệm độc quyền mà ngay cả fan quốc tế cũng phải ghen tị. Một hệ thống màn LED siêu "lực" và dày đặc chiếu sáng bao phủ toàn bộ sân khấu tạo nên hiệu ứng siêu mãn nhãn. Các fan còn đùa rằng "thần đèn" của G-DRAGON đánh LED có thể khiến fan nhìn "thấy được tiền kiếp". Dàn LED khủng kết hợp với pháo hoa tầm cao và pháo giấy bùng nổ kiến tạo nên những trải nghiệm thật sự chạm đến từng cảm xúc.

Trong suốt hơn hai giờ biểu diễn, G-DRAGON dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc kết hợp giữa hoài niệm và tái sinh, từ việc mở đầu với POWER cho đến những bản hit kinh điển như Crooked, Crayon, One of A Kind,... Loạt ca khúc vượt thời gian như Heartbreaker, This Love, 1 Year… được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh và hiệu ứng sân khấu đưa fan bước vào một hành trình âm nhạc xuyên thời gian.

Nam nghệ sĩ còn khiến khán đài bùng nổ khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu phụ được dựng giữa hai khu VIP A và VIP B, vị trí "đắt giá" mang đến cho fan cơ hội được thấy thần tượng ở khoảng cách có thể ngắm kỹ đến từng sợi tóc. Những khung hình cận mặt khiến không ít fan quốc tế phải "đỏ mắt" vì mức độ "sát thương" quá cao.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe hoa cúc khuyết cánh - biểu tượng quen thuộc trong tour diễn của G-DRAGON lăn bánh khắp sân. Trên chiếc xe ấy, G-DRAGON di chuyển qua từng khu vực, vẫy tay, tặng quà cho fan. Đó là cách G-DRAGON luôn làm suốt nhiều năm qua: để gần gũi fan nhất có thể dù họ ở bất kỳ vị trí nào trong khán đài.

Những màn tương tác "đáng yêu không lối thoát" của G-DRAGON cũng là lý do khiến fan Việt không thể ngừng lụy hai đêm diễn. Khi khán giả đồng thanh "Anh Long - Anh Long" , mặc dù rõ là chưa hiểu khán giả đang nói gì, nhưng Quyền Chí Long vẫn bật cười và đáp lại bằng câu "Me too", một phản ứng tự nhiên nhưng khiến cả khán đài gần như tan chảy.

Một khoảnh khắc khiến V-Fam cũng nhớ mãi chính là khi G-DRAGON đã phải "chịu thua" độ "nhây" của fan Việt mà hát đoạn intro quen thuộc mở đầu bản hit huyền thoại Bang Bang Bang của BIGBANG. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ khiến hàng chục nghìn khán giả vỡ òa, thậm chí có nhiều fan còn khóc vì xúc động. G-DRAGON cũng khiến khán giả thêm hoài niệm và mong chờ khi nhắc đến cột mốc 20 năm của BIGBANG sẽ diễn ra vào năm sau, kèm lời chia sẻ rằng sẽ có điều đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Ngoại lệ của anh Long dành cho fan Việt

Bên cạnh âm nhạc và sân khấu, hai đêm diễn tại Hà Nội còn tạo dấu ấn bởi loạt "ngoại lệ" đến từ nhà tài trợ danh xưng VPBank. Hiếm có chặng dừng chân nào trong world tour mà fan lại nhận được nhiều đặc quyền từ nhà tài trợ như tại Hà Nội. VPBank đã hỗ trợ gần 50 chuyến xe buýt miễn phí từ khắp thành phố, giúp khán giả dễ dàng đến sự kiện; mở cơ hội tham dự soundcheck - nơi fan được chứng kiến G-DRAGON luyện tập ở khoảng cách gần; trao tặng poster có chữ ký tươi; và mang tới trải nghiệm Glambot chuyên nghiệp để mỗi fan có thể ghi lại khoảnh khắc bừng sáng như bước lên thảm đỏ.

"Tôi rời khỏi sự kiện vào lúc 1:00 đêm nhưng chuyến xe miễn phí của VPBank vẫn kiên nhẫn chờ khách hàng và đưa tôi về nhà an toàn. Thật sự rất cảm ơn nhà tài trợ đã "chăm lo" cho fan như vậy" - chị Thuỳ Anh đến từ Hà Nội chia sẻ.

Hai đêm Übermensch in Hanoi vì thế không chỉ khép lại bằng tiếng nhạc, mà còn đọng lại trong lòng người hâm mộ như một trải nghiệm hiếm có - nơi âm nhạc, cảm xúc và tình yêu dành cho G-DRAGON hòa làm một, tạo nên ký ức mà fan Việt chắc chắn không thể quên và không thể move on.