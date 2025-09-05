Điều gì khiến Imperia Grand Plaza Đức Hòa khác biệt giữa rừng dự án vệ tinh?

Việc dự án được hoàn thiện đồng bộ và sẵn sàng vận hành trở thành "bảo chứng" cho khả năng khai thác thương mại ngay tức thì, đồng thời mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ trong tương lai.

Shophouse hiện hữu - đa công năng, giá trị thương mại vững chắc

Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang là một trong những dự án đáng chú ý tại thị trường Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) nhờ hội tụ đầy đủ yếu tố từ kiến trúc, quy hoạch đến vị trí.

Mỗi căn shophouse được xây dựng theo mô hình dual function: tầng trệt với mặt tiền rộng 5 m và vỉa hè thoáng 5 m - lý tưởng cho kinh doanh café, cửa hàng tiện lợi, thời trang, văn phòng dịch vụ…

Các tầng trên được thiết kế riêng tư, phù hợp để ở hoặc cho thuê. Đây là cấu trúc "2 trong 1" đang trở thành xu hướng tại các đô thị vệ tinh, khi người mua vừa khai thác dòng tiền hiện tại, vừa tích sản dài hạn.

Shophouse hiện hữu - Lợi thế "2 trong 1" của Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Giá trị thương mại của dự án càng nổi bật nhờ vị trí trung tâm Hậu Nghĩa - nơi mật độ dân cư đã sẵn có và hoạt động giao thương diễn ra sầm uất. Khác với nhiều khu đô thị mới cần thời gian để hình thành cộng đồng, Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã đặt mình ngay trong lõi hành chính - thương mại, bảo đảm dòng khách ổn định ngay từ ngày đầu vận hành.

Đặc biệt, dự án nằm trên trục đường 3/2 - tuyến huyết mạch đang định hình thành "đại lộ thương mại" của Hậu Nghĩa, đồng thời kết nối trực tiếp tới Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư vừa tiếp cận lượng khách địa phương dồi dào, vừa đón sóng dịch chuyển dân cư và thương mại từ TP.HCM.

Cơ hội gia tăng giá trị nhờ bộ đôi công viên hiếm có

Điểm khác biệt hiếm có của Imperia Grand Plaza Đức Hòa nằm ở bộ đôi công viên Ánh Sáng và công viên Mặt Trời ngay trong lòng phố thương mại. Đây không chỉ là không gian xanh, mà còn là "nam châm" thương mại, gia tăng sức hút cho các dãy shophouse. Kinh nghiệm từ nhiều đô thị lớn cho thấy, những tuyến phố liền kề quảng trường hay công viên thường nhanh chóng trở thành điểm đến sôi động, kéo theo giá trị bất động sản liền kề tăng mạnh.

Công viên trung tâm - nam châm hút khách, gia tăng giá trị

Điều này còn đồng nghĩa các dãy phố tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa không chỉ phục vụ cư dân nội khu mà sẽ đón thêm dòng khách dồi dào từ khu vực xung quanh. Sự kết hợp giữa quy hoạch cảnh quan đồng bộ, không gian xanh, ánh sáng cân bằng với thương mại càng tạo nên lợi thế hiếm có cho các shophouse mặt tiền tại dự án.

Quỹ căn shophouse mặt tiền tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang chạm ngưỡng khan hiếm. Với chính sách ưu đãi đặc biệt: quà tặng 200 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất và tổng ưu đãi lên tới 20%, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoản vốn ban đầu tối ưu để sở hữu sản phẩm thương mại đẳng cấp. Đây là dòng tài sản vừa mang lại tỷ suất lợi nhuận dự kiến 32%/năm, vừa hưởng lợi từ sóng tăng giá hạ tầng khi loạt tuyến Vành đai và cao tốc hoàn thiện.

Với lợi thế đã hiện hữu, có thể kinh doanh tức thì, sở hữu pháp lý minh bạch và nằm trong khu vực đang bứt tốc hạ tầng, Imperia Grand Plaza Đức Hòa không chỉ đáp ứng cùng lúc 3 mục tiêu: an cư - cho thuê - đầu tư sinh lời, mà còn là tài sản thương mại bền vững cho tương lai.

Imperia Grand Plaza Đức Hòa - sản phẩm cao cấp kiến tạo bởi MIK Group