Điều gì khiến nhóm nữ mới của Lee Soo Man được ví là 'bản sao BoA'?

Ngày 12.10, Lee Soo Man chính thức giới thiệu nhóm nhạc nữ A2O LITE gồm 9 thành viên và nhóm nhạc nam A2O SOUL gồm 15 thành viên tại sự kiện ra mắt toàn cầu của A2O Entertainment, được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm KINTEX 2, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

A2O LITE gợi nhớ thời hoàng kim của SM

Ngay sau sân khấu ra mắt của A2O LITE với ca khúc NEON, các diễn đàn trực tuyến nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều người hâm mộ K pop nhận xét các thành viên của nhóm gợi nhớ đến những nghệ sĩ nổi tiếng từng hoạt động dưới trướng SM Entertainment trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Những điểm tương đồng này cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về khả năng tìm kiếm, tuyển chọn và đào tạo thần tượng mang dấu ấn riêng của "ông trùm giải trí" Lee Soo Man.

Nhiều thành viên A2O LITE gây chú ý khi sở hữu những đường nét ngoại hình khiến khán giả liên tưởng đến các nghệ sĩ nổi tiếng từng hoạt động dưới trướng SM Entertainment Ảnh: Chụp màn hình MV NEON

Trong số 9 thành viên của A2O LITE, một số gương mặt đặc biệt thu hút sự chú ý vì có nhiều nét tương đồng với những thần tượng K pop nổi tiếng. OA, sinh năm 2013 và được xem là center, gương mặt nổi bật về ngoại hình của nhóm, gây chú ý với nhan sắc gợi nhớ đến Jessica, cựu thành viên SNSD. Trong khi đó, em út Aijing được nhiều khán giả nhận xét có nét tương đồng với BoA thời trẻ. Thành viên Vora, sinh năm 2010, lại khiến một số người liên tưởng đến cố nghệ sĩ Sulli của nhóm f(x).

Không chỉ ngoại hình, cách dàn dựng sân khấu của A2O LITE cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Một cư dân mạng bình luận: "Chỉ trong ba phút biểu diễn, không hiểu sao họ lại khiến tôi nhớ đến BoA, f(x), SHINee và aespa cùng một lúc". Nhận xét này cho thấy khán giả dễ dàng nhận ra những đặc trưng quen thuộc trong phong cách sản xuất âm nhạc và xây dựng hình ảnh thần tượng của Lee Soo Man. Một khán giả khác đưa ra so sánh đầy thú vị: "Cứ như thể ông ấy tập hợp đủ những BoA để thành lập Girls' Generation, rồi cho họ ra mắt theo phong cách của f(x)". Những phản ứng này thể hiện sự thích thú của người hâm mộ trước các điểm tương đồng giữa nhóm nhạc tân binh và những nghệ sĩ nổi tiếng từng được SM Entertainment đào tạo.

'Ông trùm giải trí' Lee Soo Man tái xuất

Trước đó, Lee Soo Man đã rút khỏi lĩnh vực sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc sau khi bán cổ phần tại SM Entertainment cho HYBE vào tháng 2.2023. Theo các thông tin được công bố, ông đã chấp thuận điều khoản không cạnh tranh có thời hạn 3 năm, trong đó hạn chế các hoạt động sản xuất âm nhạc của ông tại Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian này, Lee Soo Man chủ yếu tập trung phát triển các dự án ở thị trường nước ngoài, bao gồm Mỹ và Trung Quốc. Sau khi thỏa thuận hết hiệu lực vào tháng 2.2026, ông bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại thị trường K pop.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Lee Soo Man chia sẻ về tầm nhìn đối với tương lai của A2O Entertainment. "Từ bản thân ca khúc cho đến vũ đạo, video âm nhạc và các màn trình diễn, tất cả đều phải mang đến cảm giác khác biệt so với những gì đã có trước đây", ông nhấn mạnh. Nhà sản xuất âm nhạc 74 tuổi đồng thời tuyên bố: "Hôm nay, tôi sẽ mở ra cánh cửa cho một khởi đầu mới của A2O".