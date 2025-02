Điều gì khiến Silicone Sheeting trở thành khuyến nghị y khoa 'đầu tay' trong quản lý sẹo?

Kích thước 2.5x2.5cm: Kích thước nhỏ này phù hợp cho các vết sẹo nhỏ, như sẹo mụn, sẹo do côn trùng cắn, sẹo tẩy nốt ruồi, sẹo lồi thủy đậu… hoặc sẹo do tai nạn nhỏ.

Kích thước 3.75x7.5cm: Kích thước này phù hợp cho các vết sẹo lớn hơn, như sẹo do phẫu thuật, sẹo do bỏng, hoặc sẹo do chấn thương.