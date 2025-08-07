Điều gì khiến sinh viên gặp khó khi vào năm nhất? Cách để vượt qua

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 để xét tuyển vào ĐH ẢNH: NHẬT THỊNH

Chưa biết cách quản lý thời gian hiệu quả

Một khác biệt căn bản giữa phổ thông và đại học là người học phải biết chủ động sắp xếp lịch học. Điều này khiến không ít sinh viên gặp trở ngại khi bắt đầu hành trình mới trên giảng đường ĐH. Nguyễn Thị Nhí, sinh viên năm 1 khoa tâm lý-giáo dục Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ở TP.HCM, chia sẻ: "Thời điểm học kỳ 1, tôi chưa thể quản lý thời gian hiệu quả do quen học theo lịch có sẵn".

Nhí kể thêm cũng rất bỡ ngỡ vì không quen tự chủ động sắp xếp, quản lý lịch học trong môi trường mới, và điều này cũng gây ít nhiều khó khăn trong việc học.

Một thói quen khác trong thời phổ thông khiến sinh viên chật vật khi lên ĐH là lối học dồn tất cả các môn cùng một lúc trước ngày thi. Nguyễn Phan Bảo Thanh, sinh viên năm 1 ngành logistics Trường ĐH Giao thông vận tải (TP.HCM), cho hay đã không lường trước được tình cảnh "lượng kiến thức nhiều, mà thời gian các bài kiểm tra lại không cố định".

Thanh chia sẻ thêm từng gặp khó rất nhiều với môn toán cao cấp vì kiến thức trừu tượng, nhưng vì vẫn quen cách học cũ, thường dồn bài tập vào sát ngày kiểm tra mới làm thành thử ra "rất áp lực". "Hậu quả là tôi đã nhận về kết quả khá tệ trong bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên do vẫn chưa nắm rõ kiến thức, tôi thậm chí lo sợ rằng bản thân có nguy cơ sẽ phải học lại môn này", nữ sinh viên chia sẻ.

"Lúc mới lên năm nhất, tôi có gặp nhiều khó khăn trong việc học vì chưa biết cách quản lý thời gian hiệu quả do vẫn giữ thói quen học kiểu như thời học THPT là chờ gần đến kỳ thi mới ôn bài, nhưng chương trình ĐH lại rất khác và em cũng bị choáng ngợp bởi môi trường mới. Kết quả tổng kết của học kỳ 1 tuy ổn, nhưng không như em mong đợi", Nguyễn Thúy Vy, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, bộc bạch.

Học cách quản lý thời gian

Sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên với thành tích "không mấy khả quan", Bảo Thanh bắt đầu xây dựng thói quen lập thời gian biểu và danh sách các công việc cần làm qua lịch điện tử, ghi chú trên điện thoại. Thanh chia sẻ ngoài việc sử dụng các ứng dụng để ghi chú, tạo thời gian biểu, cô đã học cách quản lý thời gian hiệu quả qua việc học hỏi từ chính những người bạn xung quanh.

Thời gian biểu do Bảo Thanh thiết kế để theo dõi lịch học và sinh hoạt hằng ngày ẢNH: NVCC

Thúy Vy cũng chia sẻ "sau những vấp ngã", đã tự rút kinh nghiệm và hiện dành khoảng từ 15-30 phút/tuần để viết ra các công việc cần làm trong tuần như bài tập, học nhóm, lịch thi, thời hạn các bài làm. Sau đó, Vy chia nhỏ chúng ra thành từng ngày và dùng sổ tay hay các ứng dụng trên điện thoại như Google Calendar, Notion, Todoist... để tiện theo dõi. Việc này giúp cô không bị quên việc và biết ưu tiên cái gì làm trước, nữ sinh nói thêm.

Cả Thanh và Vy đều cảm thấy kết quả học tập của mình có những cải thiện rõ rệt sau khi biết cách sắp xếp thời gian hợp lý. Đồng thời, kỹ năng quản lý thời gian giúp 2 nữ sinh học cách cân bằng việc học với cuộc sống hằng ngày, cũng như học cách giảm phần nào áp lực trong việc học lẫn cuộc sống. Từ đó, các sinh viên có thể chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động.

Từng tốt nghiệp song ngành, Nguyễn Trường Huy, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ anh thường sẽ sắp xếp công việc dựa vào tính quan trọng của mỗi đầu việc. Mỗi tháng, Huy sẽ dành thời gian sắp xếp và lên kế hoạch cho tháng tiếp theo trên ứng dụng Notion và mỗi ngày đều kiểm tra lịch trình, đặng nếu có vấn đề phát sinh thì cân đối lại thời gian để tối ưu hóa các khung giờ hoạt động.

Hình thành thói quen cân bằng

Thầy Phạm Ngọc Anh, giảng viên Trung tâm tin học thuộc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), lưu ý sinh viên năm 1 không nên có suy nghĩ ỷ lại và cho rằng việc học ĐH rất "nhàn nhã", từ đó dẫn đến lơ là việc học và thành tích học tập không tốt. Bản thân mỗi sinh viên cũng nên từ bỏ các thói quen xấu như thức khuya, không tập trung trong giờ học, thay vào đó, hãy tìm hiểu và học cách quản lý thời gian sao cho hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thoa khuyên tân sinh viên sử dụng thời gian làm sao để việc học tập, nghỉ ngơi và giải trí được cân bằng ẢNH: NVCC

"Đối với những bạn chuẩn bị bước vào môi trường ĐH, việc sử dụng thời gian làm sao đáp ứng sự cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi, giải trí là rất quan trọng. Điều này còn quan trọng hơn nữa với những tân sinh viên dự định tìm việc làm thêm", tiến sĩ Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn quan hệ công chúng, khoa Truyền thông sáng tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), khẳng định.

Cô Thoa cũng khuyên các tân sinh viên tập luyện để hình thành thói quen sắp xếp, quản lý thời gian bằng cách lập kế hoạch theo tuần và theo ngày. "Các bạn nên tập trung vào các công việc ưu tiên trước. Như với sinh viên thì việc học là ưu tiên số 1 vì vậy lịch học đã có theo tuần, các bạn dựa vào lịch học để lập kế hoạch phù hợp cho các công việc khác với thứ tự ưu tiên mà không ảnh hưởng tới việc học như làm thêm, gặp gỡ bạn bè, vui chơi giải trí, thể thao...", nữ tiến sĩ dặn dò.