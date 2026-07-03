Điều gì làm nên hương vị cà phê trứng đặc trưng tại Tonkin Coffee?

Điểm tạo nên sự khác biệt nằm ở phần kem trứng được xử lý kỹ lưỡng từ trứng tươi, đường và mật ong. Một lượng rượu rum vừa đủ giúp hạn chế mùi tanh, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho hương thơm. Khi thưởng thức, khách hàng có thể cảm nhận lớp kem mịn, béo nhưng không quá ngấy, kết hợp cùng một shot espresso để tạo nên tổng thể hài hòa.

Khác với cách phục vụ nóng quen thuộc, cà phê trứng Tonkin Coffee được chuẩn bị và bảo quản lạnh. Ly phục vụ cũng được làm lạnh trước, giúp kết cấu kem duy trì độ mượt và mang lại cảm giác dễ chịu trong điều kiện thời tiết tại TP.HCM.

Khách có thể nếm riêng lớp kem trước, sau đó rót cà phê vào để cảm nhận sự chuyển đổi từ vị ngọt dịu sang hương espresso thơm và hơi đắng nhẹ. Cách thưởng thức này khiến món uống vừa mang nét cà phê, vừa gợi liên tưởng đến một món tráng miệng.