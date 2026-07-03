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Điều gì làm nên hương vị cà phê trứng đặc trưng tại Tonkin Coffee?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Cà phê trứng là thức uống mang dấu ấn riêng của văn hóa cà phê Việt Nam. Tại Tonkin Coffee, món uống này được phát triển theo phong cách hiện đại, chú trọng sự cân bằng giữa vị cà phê đậm, lớp kem trứng mềm mịn và hậu vị ngọt vừa phải.

Điểm tạo nên sự khác biệt nằm ở phần kem trứng được xử lý kỹ lưỡng từ trứng tươi, đường và mật ong. Một lượng rượu rum vừa đủ giúp hạn chế mùi tanh, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho hương thơm. Khi thưởng thức, khách hàng có thể cảm nhận lớp kem mịn, béo nhưng không quá ngấy, kết hợp cùng một shot espresso để tạo nên tổng thể hài hòa.

Khác với cách phục vụ nóng quen thuộc, cà phê trứng Tonkin Coffee được chuẩn bị và bảo quản lạnh. Ly phục vụ cũng được làm lạnh trước, giúp kết cấu kem duy trì độ mượt và mang lại cảm giác dễ chịu trong điều kiện thời tiết tại TP.HCM.

Điều gì làm nên hương vị cà phê trứng đặc trưng tại Tonkin Coffee? - Ảnh 1.

Khách có thể nếm riêng lớp kem trước, sau đó rót cà phê vào để cảm nhận sự chuyển đổi từ vị ngọt dịu sang hương espresso thơm và hơi đắng nhẹ. Cách thưởng thức này khiến món uống vừa mang nét cà phê, vừa gợi liên tưởng đến một món tráng miệng.

Tonkin Coffee

  • Tonkin Specialty Coffee: 91 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, TP.HCM
  • Tonkin Garden Cafe: 135/50 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
  • Tonkin Egg Coffee: 1 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, TP.HCM
  • Tonkin Egg Coffee & Herbal Tea: Tầng 1, 27 Ngô Đức Kế, P.Sài Gòn, TP.HCM

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