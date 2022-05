Điều gì tạo nên hành trình kỳ diệu của Real Madrid?

Sau những chiến thắng kịch tính trước PSG và Chelsea, Real Madrid vừa tạo nên một cuộc ngược dòng ngoạn mục nữa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để Man City dẫn 1-0 (tương đương với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt đấu) đến phút 89. Real Madrid đã ở sát miệng vực, nhưng một lần nữa, thầy trò HLV Carlo Ancelotti lại tái sinh.

2 bàn thắng của Rodrygo Goes trong 2 phút cùng cú đá phạt đền hoàn hảo của Karim Benzema giúp Real Madrid lật ngược thế cờ với chiến thắng 3-1 để lọt vào chung kết Champions League.

Trước cuộc so tài với Man City, HLV Ancelotti thừa nhận ở Real Madrid, lọt vào bán kết Champions League chưa phải điều gì ghê gớm. 13 chức vô địch, 4 trong số đó đến trong 9 năm qua cho thấy ở sân Santiago Bernabeu, việc đăng quang Champions League tự nhiên như hơi thở hàng ngày.

“Được thi đấu cho Real Madrid giống như chạm đến bầu trời vậy”, cố danh thủ Juanito chia sẻ. Ngay cả khi Real Madrid đang bước qua cuộc chuyển giao lực lượng, chi tiêu hạn chế ở 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, tiêu chuẩn ấy vẫn không thay đổi. Chiến thắng là con đường duy nhất của thầy trò Ancelotti. “Các cầu thủ đã quen với những thử thách như vậy”, Luka Modric nhấn mạnh.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid và Man City. Khi đội bóng thành Manchester vẫn đang quằn quại để vươn mình đến trời xanh, Real Madrid đã sừng sững ở đó như một tượng đài.

Benzema cùng đồng đội không sinh ra đã ở vạch đích Champions League. Sau chức vô địch năm 2002, Real Madrid phải chờ đến 12 năm mới được trở lại đỉnh cao. Giữa hai chức vô địch ấy là hơn một thập kỷ thăng trầm, “Kền kền trắng” cứ đến vòng 1/8 hoặc tứ kết là “gãy cánh”. Giống nhiều đội bóng khác ở Champions League, Real Madrid cũng trải qua rất nhiều nỗi đau. Tuy nhiên, ngọn lửa nhỏ bị bão giông thổi tắt, còn ngọn lửa lớn sẽ theo chiều gió mà được thổi bùng lên.





Real Madrid đã trải qua đủ nhiều khó khăn để không còn lạ lẫm với thách thức trước Man City rạng sáng nay 5.5. Đội bóng của Ancelotti bị Man City áp đảo trên sân nhà, không có nổi cú sút trúng đích nào trước phút 90. Vinicius Jr bị Kyle Walker khóa chặt, Benzema bị đẩy xa khỏi vòng cấm, Luka Modric và Toni Kroos bị tuyến giữa Man City bủa vây,... Khi Riyad Mahrez đặt lòng gọn gàng để đưa Man City vượt lên, thảm họa đã treo lơ lửng trên đầu Real Madrid. Nhưng bằng một cách nào đó, “Kền kền trắng” vẫn vượt bão.

Không chiến lược gia nào có thể dạy Ferland Mendy xuất hiện đúng lúc trên vạch vôi để cứu thua, hay chỉ cho Thibaut Courtois cản cú sút của Jack Grealish bằng nửa mũi chân ở phút 87. Khi tung Rodrygo vào sân, khó nói HLV Ancelotti đã toan tính để tiền đạo người Brazil ghi 2 bàn. “Đó không phải bóng đá, đó là hiện tượng huyền bí”, bình luận viên đài RAC1 thốt lên.

Real Madrid chỉ đơn giản là chiến đấu và chiến đấu trong cõi hỗn mang về chiến thuật. “Các cầu thủ Real Madrid tràn vào vòng cấm, còn chúng tôi không làm đủ tốt để ngăn cản”, HLV Pep Guardiola thừa nhận.

Trong khó khăn, Benzema cùng đồng đội không mất niềm tin. Bản lĩnh của Real Madrid không bị lay chuyển dù thất bại đã cận kề. Vượt khó một lần có thể là may mắn, nhưng lội ngược dòng đến 8 lần, 3 trong số đó đến ở vòng knock-out Champions League thì đó là bản lĩnh. Real Madrid không chờ đợi vận may, mà biết chiến đấu để giành lấy nó.

“Có người nói Real Madrid gặp may, nhưng nếu chỉ may mắn thì chúng tôi không thể 4 lần vô địch Champions League trong những năm qua. Thật buồn cười khi nghĩ chúng tôi chỉ có may mắn. Real Madrid phải có cá tính, bản lĩnh và niềm tin. Nếu chỉ có vận may thì không thể thắng nhiều đội mạnh như thế”, Modric khẳng định.

Thầy trò Ancelotti trở thành tập thể đầu tiên lọt vào chung kết Champions League mà luôn thua lượt 1 trận ở mỗi vòng knock-out (tính từ khi giải đấu có vòng 1/8). Đó là lằn ranh bản lĩnh ngăn cách Real Madrid và phần còn lại. Chelsea, PSG, Man City đã gục ngã chỉ với một vài biến cố, còn Real Madrid thì không.

Tinh thần ấy không mua được bằng tiền, cũng không thể dạy được ở trên sân tập. Real Madrid đã trải qua nhiều lần phải đóng vai thất bại để được nếm dư vị thành công. Ngày 29.5 tới, Liverpool sẽ là đội tiếp theo được chứng kiến tinh thần Juanito của Real Madrid, trong trận chung kết mà một lần nữa, thầy trò Ancelotti đã sẵn sàng để đương đầu với nghịch cảnh.