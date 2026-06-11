Điều gì tạo nên lợi thế của trường đại học gắn kết doanh nghiệp?

Việc làm sau tốt nghiệp: Cuộc đua bắt đầu từ năm nhất đại học

Giờ đây, việc làm sau tốt nghiệp không còn là bài toán chỉ được đặt ra khi sinh viên bước vào năm cuối đại học. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, mỗi năm đón nhận hàng nghìn cử nhân, kỹ sư được đào tạo bài bản, áp lực cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm ứng viên có kiến thức chuyên môn mà còn ưu tiên những người sở hữu kỹ năng thực hành, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và kinh nghiệm thực tế.

Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tìm hiểu môi trường làm việc thông qua các buổi tham quan, kiến tập thực tế

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), sinh viên được định hướng nghề nghiệp ngay khi bước vào năm nhất thông qua các hoạt động tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp, bệnh viện. Những trải nghiệm thực tế này giúp người học sớm hình dung về môi trường làm việc tương lai, hiểu rõ yêu cầu của ngành nghề và xây dựng lộ trình phát triển bản thân phù hợp.

Đặc biệt, nhà trường tiên phong xây dựng hệ sinh thái Trường học - Doanh nghiệp - Người học với sự tham gia của hơn 5.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước ở đa dạng các lĩnh vực. Mỗi năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức 2 ngày hội tuyển dụng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo ra hàng ngàn vị trí việc làm. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng website giới thiệu việc làm (vieclam.ntt.edu.vn) là diễn đàn để doanh nghiệp tuyển dụng, sinh viên ứng tuyển vào các công việc phù hợp với bản thân.

Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tìm hiểu môi trường làm việc thông qua các buổi tham quan, kiến tập thực tế

Với hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp đa dạng cùng các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp được triển khai xuyên suốt quá trình học tập, 100% sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được tiếp cận và giới thiệu các cơ hội thực tập, việc làm phù hợp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không ít sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức trước khi nhận bằng tốt nghiệp, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và việc làm.

Chuẩn bị hành trang số cho sinh viên trong kỷ nguyên AI

Không chỉ tạo cơ hội tiếp cận doanh nghiệp từ sớm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn chú trọng trang bị cho sinh viên những năng lực mà thị trường lao động đang tìm kiếm. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với thị trường lao động, đòi hỏi người học không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phải biết ứng dụng công nghệ, làm chủ các công cụ số và không ngừng cập nhật kiến thức mới.

Hai lần mỗi năm, Ngày hội việc làm NTTU thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp với hàng nghìn vị trí việc làm

Nhận thức rõ xu thế đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số vào đào tạo thông qua việc đầu tư hạ tầng số hiện đại, xây dựng các học phần về năng lực số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững, đồng thời mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Đặc biệt, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã triển khai các học phần về khởi nghiệp, năng lực số, năng lực sáng tạo và phát triển bền vững (SDGs) được tích hợp trong toàn bộ chương trình đào tạo, phát triển tài nguyên giáo dục mở, xây dựng nền tảng học tập thông minh, phòng thí nghiệm ảo và vườn ươm đổi mới sáng tạo.

Hai lần mỗi năm, Ngày hội việc làm NTTU thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp với hàng nghìn vị trí việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi dưới tác động của công nghệ và hội nhập quốc tế, lựa chọn một trường đại học không chỉ là lựa chọn ngành học mà còn là lựa chọn môi trường giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp và gia tăng cơ hội việc làm. Với mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, chú trọng thực hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang từng bước đồng hành cùng sinh viên trên hành trình từ giảng đường đến nghề nghiệp tương lai.