Điều gì tạo nên sự thành công của 'Big mouth'?

Big mouth góp phần vực dậy đài MBC

Bộ phim truyền hình Big mouth của đài MBC kể về câu chuyện của Park Chang Ho (Lee Jong Suk), một luật sư chỉ có tỷ lệ thắng cuộc là 10%. Anh vô tình bị kéo vào một vụ án giết người và bị hiểu nhầm là thiên tài lừa đảo Big Mouse chỉ sau một đêm. Từ đó, anh buộc phải bước vào cuộc điều tra tìm ra Big Mouse thật sự và chiến đấu để bảo vệ gia đình của mình. Bên cạnh đó, bộ phim còn đào sâu khai thác vào bộ mặt thật của tầng lớp thượng lưu đặc quyền, nơi bị vấy bẩn bởi những âm mưu to lớn.

Big mouth được MBC cho lên sóng lần đầu tiên vào ngày 29.7, có rating (tỷ suất người xem) đạt mốc 10,8% vào ngày 13.8 (theo tiêu chuẩn quốc gia của Nielsen Hàn Quốc). Bộ phim tiếp tục trở nên nổi tiếng khi rating lên đến 11,2% vào ngày 19.8 và 10,3% vào ngày 20.8.

Đáng nói, trong những năm gần đây, phần lớn các bộ phim truyền hình do MBC sản xuất đều rơi vào tình trạng “ế ẩm”. Mãi đến đầu năm nay, khi “siêu phẩm” cổ trang Cổ tay áo màu đỏ với sự tham gia của Lee Junho lập nên kỷ lục mới cho đài quốc gia này với rating cao nhất lên đến 17,4%, thị trường phim truyền hình MBC mới bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn sau 3 năm. Tuy vậy, các tác phẩm tiếp theo như Tomorrow có “chị đại” Kim Hee Sun và Doctoryers do tài tử So Ji Sub thủ vai chính vẫn ở mức rating thấp, chỉ khoảng 2 - 3% và 6 - 7%. Vì vậy, việc Big mouth một lần nữa đưa lượng người xem lên hai con số đã góp phần vực dậy đài MBC.

Diễn xuất ấn tượng, cốt truyện gay cấn

Nhân vật chính của Big mouth được đảm đương bởi ngôi sao thực lực Lee Jong Suk. Lần đầu tiên trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm kể từ bộ phim truyền hình Romance is a bonus book của đài tvN, nam diễn viên đã thật sự khiến người xem phải đắm chìm trong kỹ năng diễn xuất của mình. Không chỉ vậy, dù tạm vắng bóng trong một thời gian dài vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Jong Suk vẫn giữ được phong độ ổn định và ngày càng khẳng định được vị thế đáng gờm của mình trên đấu trường phim ảnh.

Mặt khác, trong hầu hết các tác phẩm trước đây, Lee Jong Suk thường đảm nhận các nhân vật chính diện. Do đó, sự biến hóa đầy bí ẩn với Big mouth lần này đã giúp anh có thêm cơ hội thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác, không chỉ đa dạng hơn về phạm vi diễn xuất mà còn toát lên vẻ quyến rũ hơn so với hình tượng lành tính vốn có.





Trong khi đó, nữ thần tượng YoonA (SNSD) cũng thu hút nhiều sự chú ý khi lần đầu tiên đảm nhận vai một người phụ nữ đã có gia đình trên màn ảnh. Cô đóng vai vợ của Park Chang Ho - Go Mi Ho. Mặc dù hay cằn nhằn và nói rằng chồng kém cỏi, nhưng cô không ngần ngại lao vào những tình huống nguy hiểm để giúp đỡ anh. Go Mi Ho thậm chí còn bạo gan đến bệnh viện Gucheon để tìm một luận án chưa được công bố của Giáo sư Seo Jae Yong (do Park Hoon thủ vai) để chứng minh rằng chồng cô không phải là Big Mouse.

Bên cạnh đó, cốt truyện gay cấn cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc thu hút người xem đến với bộ phim. Trong khi Park Chang Ho phải giả làm Big Mouse để sống sót trước nanh vuốt của nhà tù Gucheon, thì Big Mouse thật vẫn đang ngấm ngầm thực hiện các hoạt động của mình. Vì vậy, Park Chang Ho buộc phải thật lý trí và cố gắng tìm ra ai mới là Big Mouse thực sự. Đó cũng là lý do tại sao từng nhân vật trong phim như bố vợ, Thị trưởng Gucheon Choi Do Ha, quản giáo Park Yoon Gab, Jerry… đều lần lượt bị nghi ngờ. Sự phát triển của mạch phim cùng với sự xuất hiện của các manh mối đã thật sự khiến khán giả trở nên căng thẳng và hồi hộp theo từng tình tiết. Thậm chí, mọi người còn liên tục suy đoán Big Mouse là ai và hết lòng mong chờ các diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Hiện Big mouth được chiếu vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên đài MBC.