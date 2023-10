Điều gì xảy ra khi kết hợp Retinol với Vitamin C?

Cách kết hợp đơn giản nhất là dùng riêng 2 sản phẩm chứa 2 hoạt chất Vitamin C và Retinol vào 2 thời điểm khác nhau. Với cách kết hợp này, các bạn hoàn toàn có thể an tâm, hạn chế kích ứng và mang lại hiệu quả chăm sóc da tối ưu.

Hầu hết các bác sĩ da liễu đều khuyến cáo nên sử dụng Retinol vào liệu trình skincare buổi tối. Còn với Vitamin C thì cũng có thể hoạt động tốt vào ban đêm nhé chứ không chỉ như ban ngày mọi người thường nghĩ. Các nghiên cứu cho biết, tổn thương tổn thương ADN vẫn diễn ra nhiều giờ sau khi tiếp xúc với tia UV và để ngăn chặn điều này nên sử dụng các sản phẩm có khả năng chống oxy hóa mỗi đêm như Vitamin C. Các bạn sẽ nhận được cả 2 công dụng của 2 hoạt chất này bằng việc sử dụng vào các đêm xen kẽ.

Nhiều bạn muốn sử dụng hoạt chất Retinol và Axit L-ascorbic (một dạng của Vitamin C) cùng lúc thì sao? Hãy dùng từng sản phẩm chứa 2 hoạt chất cách nhau 30 phút. Chẳng hạn, bạn thoa Vitamin C trước vì có nồng độ thấp hơn và đợi 30 phút rồi hay dùng Retinol.

Còn một cách sử dụng Vitamin C và Retinol hiệu quả không gây kích ứng là tìm mua sản phẩm chăm sóc da chứa cả cả Retinol và Vitamin C. Với cách này thì việc sử dụng sẽ tiện hơn khi sử dụng và khả năng gây kích ứng cũng hạn chế ở mức thấp nhất. Nhưng đâu là sản phẩm chứa Retinol và Vitamin C hiệu quả và đang được các tín đồ skincare tìm mua nhiều nhất hiện nay?