Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo?

Anh Quân
Anh Quân
28/12/2025 14:07 GMT+7

Việc từ chối chấp thuận các điều khoản mới của Zalo không chỉ khiến người dùng gián đoạn sử dụng dịch vụ, mà còn kéo theo rủi ro bị nhà cung cấp xóa luôn tài khoản.

Các điều khoản mới của Zalo đang tạo luồng tranh luận trái chiều gần đây khi một mặt, người dùng miễn cưỡng bấm "Đồng ý" để tiếp tục sử dụng dịch vụ, trong khi nhóm khác bày tỏ quan ngại đối với những vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân. Nhiều quy định cho phép VNG - đơn vị phát triển và vận hành ứng dụng Zalo - được quyền thu thập, sử dụng những thông tin này.

Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các điều khoản mới của Zalo, ngoài việc bị tạm ngừng truy cập vào dịch vụ, người dùng còn có thể bị xóa tài khoản. Cụ thể, khi từ chối điều khoản của thỏa thuận, ứng dụng hiện thông báo với nội dung "Vì bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, chúng tôi rất tiếc không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn. Hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của bạn sau 45 ngày theo quy định nếu bạn không thay đổi quyết định".

Điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo? - Ảnh 1.

Nếu không đồng ý điều khoản mới của Zalo, tài khoản của người dùng sẽ bị xóa sau 45 ngày

Ảnh: CTV

Như vậy, Zalo đang "ép buộc" người dùng phải chấp thuận với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho nhà phát hành, nếu không sẽ bị buộc xóa tài khoản trên nền tảng. Người dùng sẽ không có quyền lựa chọn khác. Trong số các điều khoản mới của Zalo, có một điều cho phép người dùng yêu cầu chấm dứt việc chia sẻ dữ liệu, nhưng nhà phát triển có quyền từ chối yêu cầu đó nếu không tuân thủ các quy định khác do chính họ đưa ra.

Trong khi yêu cầu người dùng phải đồng thuận với việc chia sẻ dữ liệu, VNG cũng "không quên" bổ sung điều khoản liên quan đến trách nhiệm của hãng trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của người dùng. Theo đó, hãng khẳng định không "đưa ra bất kỳ đảm bảo nào" để bảo đảm về tính ổn định của dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin" (tại điều số 14 trong bản Thỏa thuận điều khoản dịch vụ).

Điểm khác trong điều khoản mới của Zalo

Nhìn chung, các điều khoản sử dụng dịch vụ do VNG và Zalo đưa ra được xem là điều bình thường trong thế giới công nghệ, dịch vụ hiện nay, do đều là những ràng buộc mang tính pháp lý. Đặc biệt trong bối cảnh "dữ liệu là một nguồn tài nguyên mới", thông tin cá nhân cùng lịch sử dùng dịch vụ của người dùng luôn được xem như "mỏ vàng" của nhà cung cấp. Tuy nhiên, việc có một nền tảng tuyên bố nếu người dùng không đồng ý với điều khoản sẽ tiến hành xóa luôn tài khoản của họ (đang dùng) là điều hiếm gặp.

Điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo? - Ảnh 2.

Các điều khoản Zalo buộc người dùng đồng ý để tiếp tục sử dụng phần mềm đang gây lo ngại về quyền riêng tư

Ảnh: Anh Quân

Lấy ví dụ Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp..., nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản do hãng đưa ra, họ sẽ không thể "truy cập hoặc sử dụng dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách", tức bị tạm dừng quyền truy cập. Nhưng tài khoản vẫn còn nguyên cho đến khi họ chấp nhận nhấn "Đồng ý", hoặc vượt quá thời hạn không sử dụng đối với một tài khoản (thường là nhiều năm sau).

Từ năm 2023, Zalo đã có quy định xóa không khôi phục tài khoản sau 45 ngày không phát sinh hoạt động. Như vậy, có thể hiểu đối với người dùng "Không đồng ý" những điều khoản mới của Zalo, do họ không thể truy cập tài khoản trong 45 ngày nên việc xóa vĩnh viễn sẽ thuộc quy định trên (tài khoản không có hoạt động).

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ, chuyên gia nói gì?

Để sử dụng, người dùng buộc phải đăng ký lại từ đầu như một tài khoản mới. Dù là một nền tảng nhắn tin qua internet được quảng cáo là miễn phí, Zalo thực chất chỉ "miễn phí tải về" và cài đặt trên máy. Khi đăng ký bằng một số điện thoại, hệ thống yêu cầu gửi tin nhắn có phí đến tổng đài để nhận mã OTP, mức phí có thể từ 1.000 đồng (đối với cấp lại mật khẩu) đến 5.000 đồng (đăng ký tài khoản mới).

Tin liên quan

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ

Ứng dụng nhắn tin Zalo vừa cập nhật một số điều khoản dịch vụ, trong đó có những yêu cầu liên quan đến quyền truy cập, sử dụng dữ liệu khiến không ít người dùng bất ngờ và lo lắng.

Khám phá thêm chủ đề

dữ liệu điều khoản dịch vụ OTT Ứng dụng nhắn tin Zalo VNG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận