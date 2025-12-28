Điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo?

Các điều khoản mới của Zalo đang tạo luồng tranh luận trái chiều gần đây khi một mặt, người dùng miễn cưỡng bấm "Đồng ý" để tiếp tục sử dụng dịch vụ, trong khi nhóm khác bày tỏ quan ngại đối với những vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân. Nhiều quy định cho phép VNG - đơn vị phát triển và vận hành ứng dụng Zalo - được quyền thu thập, sử dụng những thông tin này.

Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các điều khoản mới của Zalo, ngoài việc bị tạm ngừng truy cập vào dịch vụ, người dùng còn có thể bị xóa tài khoản. Cụ thể, khi từ chối điều khoản của thỏa thuận, ứng dụng hiện thông báo với nội dung "Vì bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, chúng tôi rất tiếc không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn. Hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của bạn sau 45 ngày theo quy định nếu bạn không thay đổi quyết định".

Nếu không đồng ý điều khoản mới của Zalo, tài khoản của người dùng sẽ bị xóa sau 45 ngày Ảnh: CTV

Như vậy, Zalo đang "ép buộc" người dùng phải chấp thuận với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho nhà phát hành, nếu không sẽ bị buộc xóa tài khoản trên nền tảng. Người dùng sẽ không có quyền lựa chọn khác. Trong số các điều khoản mới của Zalo, có một điều cho phép người dùng yêu cầu chấm dứt việc chia sẻ dữ liệu, nhưng nhà phát triển có quyền từ chối yêu cầu đó nếu không tuân thủ các quy định khác do chính họ đưa ra.

Trong khi yêu cầu người dùng phải đồng thuận với việc chia sẻ dữ liệu, VNG cũng "không quên" bổ sung điều khoản liên quan đến trách nhiệm của hãng trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của người dùng. Theo đó, hãng khẳng định không "đưa ra bất kỳ đảm bảo nào" để bảo đảm về tính ổn định của dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin" (tại điều số 14 trong bản Thỏa thuận điều khoản dịch vụ).

Điểm khác trong điều khoản mới của Zalo

Nhìn chung, các điều khoản sử dụng dịch vụ do VNG và Zalo đưa ra được xem là điều bình thường trong thế giới công nghệ, dịch vụ hiện nay, do đều là những ràng buộc mang tính pháp lý. Đặc biệt trong bối cảnh "dữ liệu là một nguồn tài nguyên mới", thông tin cá nhân cùng lịch sử dùng dịch vụ của người dùng luôn được xem như "mỏ vàng" của nhà cung cấp. Tuy nhiên, việc có một nền tảng tuyên bố nếu người dùng không đồng ý với điều khoản sẽ tiến hành xóa luôn tài khoản của họ (đang dùng) là điều hiếm gặp.

Các điều khoản Zalo buộc người dùng đồng ý để tiếp tục sử dụng phần mềm đang gây lo ngại về quyền riêng tư Ảnh: Anh Quân

Lấy ví dụ Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp..., nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản do hãng đưa ra, họ sẽ không thể "truy cập hoặc sử dụng dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách", tức bị tạm dừng quyền truy cập. Nhưng tài khoản vẫn còn nguyên cho đến khi họ chấp nhận nhấn "Đồng ý", hoặc vượt quá thời hạn không sử dụng đối với một tài khoản (thường là nhiều năm sau).

Từ năm 2023, Zalo đã có quy định xóa không khôi phục tài khoản sau 45 ngày không phát sinh hoạt động. Như vậy, có thể hiểu đối với người dùng "Không đồng ý" những điều khoản mới của Zalo, do họ không thể truy cập tài khoản trong 45 ngày nên việc xóa vĩnh viễn sẽ thuộc quy định trên (tài khoản không có hoạt động).

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ, chuyên gia nói gì?

Để sử dụng, người dùng buộc phải đăng ký lại từ đầu như một tài khoản mới. Dù là một nền tảng nhắn tin qua internet được quảng cáo là miễn phí, Zalo thực chất chỉ "miễn phí tải về" và cài đặt trên máy. Khi đăng ký bằng một số điện thoại, hệ thống yêu cầu gửi tin nhắn có phí đến tổng đài để nhận mã OTP, mức phí có thể từ 1.000 đồng (đối với cấp lại mật khẩu) đến 5.000 đồng (đăng ký tài khoản mới).