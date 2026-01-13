Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước ép rau xanh mỗi sáng?

Khi được sử dụng đều đặn vào buổi sáng, nước ép rau xanh có thể mang lại nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe tổng thể.

Các loại rau xanh là nguồn cung cấp vitamin A, C, E và K. Những vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp da khỏe mạnh và duy trì độ bền chắc của xương.

Bên cạnh đó, rau xanh còn chứa sắt, canxi và magiê. Đây là các khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng và hoạt động bình thường của cơ bắp, theo trang sức khỏe Health.

Bà Zia Sherrell, chuyên gia y tế cộng đồng tại Mỹ, cho biết khi ép nước, lượng dưỡng chất được cô đặc trong một thể tích nhỏ hơn, giúp người dùng dễ bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất hơn so với việc ăn rau theo cách thông thường trong một bữa.

Uống nước ép rau xanh có thể mang lại nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Bổ sung nước cho cơ thể

Nhiều loại rau xanh như bắp cải, cần tây, rau bina và xà lách có hàm lượng nước trên 90%. Nhờ đó, nước ép các loại rau này trở thành nguồn cung cấp chất lỏng hiệu quả, góp phần duy trì trạng thái đủ nước cho cơ thể mỗi ngày.

Khoảng 20% lượng nước hằng ngày đến từ thực phẩm. Việc uống nước ép rau xanh không chỉ giúp bù nước mà còn mang theo nhiều dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ các hoạt động sống diễn ra ổn định hơn.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Rau xanh chứa các hợp chất thực vật như polyphenol và flavonoid. Đây là những chất có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Việc bổ sung rau lá xanh trong chế độ ăn hằng ngày có thể giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa này góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bản tin sức khỏe ngày 13.1: Cách chăm da mùa lạnh | Bệnh tay chân miệng ở trẻ nên lưu ý gì?

Tác động đến hệ tiêu hóa

Rau xanh chứa nhiều hợp chất có vai trò như prebiotic. Đây là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Các hợp chất thực vật trong nước ép rau xanh cũng có thể góp phần duy trì sự đa dạng của vi khuẩn có lợi.

Tuy nhiên, quá trình ép nước loại bỏ phần lớn chất xơ tự nhiên trong rau. Trong khi đó, chất xơ lại rất quan trọng đối với hoạt động tiêu hóa. Ăn rau giúp cung cấp nhiều chất xơ hơn cho cơ thể.

Theo khuyến nghị, một nửa lượng trái cây tiêu thụ hằng ngày nên đến từ trái cây nguyên quả để đảm bảo đủ chất xơ.

Ảnh hưởng đến đường huyết

Uống nước ép rau trước bữa ăn có thể mang lại lợi ích cho việc kiểm soát đường huyết.

Đường huyết ổn định giúp duy trì mức năng lượng đều đặn và có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.