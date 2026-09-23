Điều gì xảy ra với iOS khi iPhone Duo được gập lại?

Không chỉ thay đổi hình dạng, iPhone Duo còn tích hợp nhiều tính năng độc đáo dành riêng cho kiểu dáng mới. Những tính năng phần mềm độc quyền trên iPhone Duo hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

Khả năng đa nhiệm đột phá

Một trong những điểm nổi bật nhất của iPhone Duo là khả năng đa nhiệm. Trong khi iOS đã cho phép chạy nhiều ứng dụng cùng lúc từ phiên bản iOS 4, iPhone Duo là chiếc iPhone đầu tiên được thiết kế để sử dụng hai ứng dụng song song, tương tự như iPad.

Thiết kế gập mang lại nhiều lợi thế cho iPhone Duo so với các mẫu iPhone thông thường ẢNH: APPLE

Giao diện iOS đã được tối ưu hóa giúp màn hình chính hiển thị ở một bên trong khi các ứng dụng hoạt động ở bên kia. Thanh trạng thái cũng được thiết kế lại, với các chỉ báo tín hiệu di động, Wi-Fi và pin được nhóm lại để tiết kiệm không gian.

Thiết kế gập của iPhone Duo mang đến nhiều cách sử dụng sáng tạo, bao gồm việc người dùng có thể gập đôi thiết bị để xem video, với bàn phím hiển thị ở nửa dưới và nội dung ứng dụng ở nửa trên. Chế độ "tent" (lều) cho phép điện thoại hoạt động như một chiếc đồng hồ để bàn, với màn hình bên trong sáng lên khi chuông báo thức reo.

Tính năng camera độc đáo

iPhone Duo cũng được trang bị nhiều tính năng camera mới. Tính năng "Smart Take" sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động chụp ảnh khi người dùng tạo dáng mà không cần nhấn nút. Màn hình ngoài có thể được sử dụng làm bản xem trước camera, giúp người dùng dễ dàng tự quay phim hoặc chụp ảnh. Chế độ "Kid Cue" hiển thị hình ảnh động để thu hút sự chú ý của trẻ em trong khi chụp ảnh, tương tự như tính năng trên các mẫu điện thoại khác.

Mặc dù iPhone Duo thiếu một số tính năng camera có trên iPhone 18 Pro, như ống kính khẩu độ thay đổi và các điều khiển chuyên nghiệp, nhưng đây là sự đánh đổi hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple.