Sức khỏe

Điều gì xảy ra với thận của bạn sau cữ cà phê mỗi sáng?

Thiên Lan
10/05/2026 00:13 GMT+7

Nhiều người không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu tách cà phê vào buổi sáng. Mặc dù đồ uống yêu thích này giúp tăng cường năng lượng, nhưng có nhiều tác động khác nhau lên thận của bạn.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cô Karina Tolentino, chuyên về quản lý bệnh tiểu đường, hỗ trợ sức khỏe thận và tim mạch, sẽ giải thích uống cà phê mỗi sáng làm điều gì cho thận của bạn.

Kích thích thận thông qua tác dụng lợi tiểu

Cà phê vốn là chất lợi tiểu tự nhiên, sẽ kích thích cơ thể đào thải muối và nước dư thừa qua nước tiểu. Tác dụng kích thích của cà phê làm tăng tốc độ thận lọc máu và làm đầy bàng quang, khiến bạn cần đi vệ sinh nhanh hơn hoặc thường xuyên hơn sau khi uống tách cà phê sáng. Tuy nhiên, tiêu thụ vừa phải không làm gián đoạn đáng kể sự cân bằng chất lỏng của cơ thể.

Các nghiên cứu đã chứng minh tiêu thụ cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận

Đối với những người khỏe mạnh nói chung, tiêu thụ cà phê hằng ngày ở mức độ vừa phải (khoảng 2 - 4 tách mỗi ngày) không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào, thậm chí còn có lợi cho thận. Các nghiên cứu đã chứng minh tiêu thụ cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong cà phê, giúp giảm căng thẳng oxy hóa khắp cơ thể, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Có thể gây dao động về huyết áp

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng mức chất lỏng. Ban đầu, cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời vì caffeine kích thích hệ thần kinh. Nhưng sau đó, vì cà phê cũng là chất lợi tiểu nên có thể làm giảm huyết áp. Người huyết áp cao hoặc thấp hơn bình thường cần hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo uống cà phê được an toàn và không tương tác thuốc.

Lượng cà phê bao nhiêu là an toàn?

Các nghiên cứu cho thấy 3 tách cà phê mỗi ngày thường được coi là an toàn. Trong đó, cà phê đen không đường là lành mạnh nhất, theo Verywell Health.

Bữa sáng tốt cho gan và thận, ít người tận dụng đúng cách

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gan và thận. Chuyên gia cho biết lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi sáng sẽ giúp giảm áp lực chuyển hóa và hỗ trợ cơ thể 'thải độc' hiệu quả hơn.

