Điều hòa AIR CREATOR: Môi trường sống được tạo nên từ ánh sáng, âm thanh, không khí

Với hơn 100 năm nghiên cứu về "không khí lý tưởng", Daikin phát triển AIR CREATOR, bộ đôi điều hòa và máy lọc không khí, mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa môi trường sống. Thông qua các AIR CARD được thiết lập sẵn, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn "bản phối không khí" phù hợp với từng trạng thái như làm việc, thư giãn, nghỉ ngơi hay vận động.

Mỗi AIR CARD là sự kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, chất lượng không khí và hương thơm để tạo nên trải nghiệm đồng bộ. Focus hỗ trợ duy trì sự tập trung; Chill-out mang đến cảm giác thư thái; Sleep tối ưu môi trường nghỉ ngơi với khả năng điều chỉnh nhiệt độ và kiểm soát độ ẩm; trong khi Fitness tạo nên không gian thông thoáng, giàu năng lượng cho vận động.

Thông qua ứng dụng DAIKIN AIR SELECT, người dùng có thể chủ động điều chỉnh các yếu tố này để tạo nên môi trường phù hợp với nhu cầu và nhịp sống riêng. Từ đó, AIR CREATOR vượt lên vai trò của một thiết bị điều hòa, trở thành giải pháp kiến tạo môi trường sống, đồng hành cùng mọi trạng thái của con người.