Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Điều hòa AIR CREATOR: Môi trường sống được tạo nên từ ánh sáng, âm thanh, không khí

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Không gian sống lý tưởng không chỉ được tạo nên bởi nội thất đẹp hay ánh sáng phù hợp. Như một bản nhạc được cấu thành từ nhiều lớp âm thanh hài hòa, trải nghiệm sống trọn vẹn là sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh và đặc biệt là không khí - yếu tố vô hình tác động trực tiếp đến cảm xúc, khả năng tập trung và chất lượng giấc ngủ.

Với hơn 100 năm nghiên cứu về "không khí lý tưởng", Daikin phát triển AIR CREATOR, bộ đôi điều hòa và máy lọc không khí, mở ra cách tiếp cận mới trong việc cá nhân hóa môi trường sống. Thông qua các AIR CARD được thiết lập sẵn, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn "bản phối không khí" phù hợp với từng trạng thái như làm việc, thư giãn, nghỉ ngơi hay vận động.

Điều hòa AIR CREATOR: Môi trường sống được tạo nên từ ánh sáng, âm thanh, không khí - Ảnh 1.

Mỗi AIR CARD là sự kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, chất lượng không khí và hương thơm để tạo nên trải nghiệm đồng bộ. Focus hỗ trợ duy trì sự tập trung; Chill-out mang đến cảm giác thư thái; Sleep tối ưu môi trường nghỉ ngơi với khả năng điều chỉnh nhiệt độ và kiểm soát độ ẩm; trong khi Fitness tạo nên không gian thông thoáng, giàu năng lượng cho vận động.

Thông qua ứng dụng DAIKIN AIR SELECT, người dùng có thể chủ động điều chỉnh các yếu tố này để tạo nên môi trường phù hợp với nhu cầu và nhịp sống riêng. Từ đó, AIR CREATOR vượt lên vai trò của một thiết bị điều hòa, trở thành giải pháp kiến tạo môi trường sống, đồng hành cùng mọi trạng thái của con người.

Khám phá thêm chủ đề

Điều hòa AIR CREATOR DAIKIN máy điều hòa ứng dụng DAIKIN AIR SELECT

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận