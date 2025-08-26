Điều hòa chạy 24/7 mà hóa đơn điện vẫn 'nhẹ tênh' - Bí quyết từ Comfee

Sử dụng điều hòa liên tục: Lựa chọn không thể tránh khỏi trong những ngày "nóng như rang"

Thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ cao đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của hàng triệu gia đình. Đối với những hộ gia đình có con nhỏ, việc vận hành điều hòa suốt ngày đêm không còn là sự xa xỉ mà đã trở thành giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe các thành viên.

Nhu cầu làm mát không thể thiếu, song hậu quả là số tiền điện tăng vọt đã tạo áp lực tài chính không nhỏ cho nhiều gia đình trẻ. Để giải quyết bài toán này, việc chuyển sang sử dụng những dòng điều hòa tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến đang trở thành xu hướng cho mùa hè.

Điều hòa hiện đại: Không chỉ làm mát mà còn "thông minh" tiết kiệm năng lượng

Cảm giác an tâm giờ đây đến từ việc bạn có thể kiểm soát tốt chi phí điện năng nhờ vào công nghệ AI thông minh tích hợp có trong điều hòa Comfee Gusto.

Đạt chuẩn năng lượng 5 sao mới theo tiêu chuẩn năng lượng TCVN 7830:2021: Comfee Gusto đạt tiêu chuẩn năng lượng 5 sao mới nhất theo TCVN 7830:2021 từ Bộ Công thương, có hiệu lực từ năm 2025, chứng minh khả năng tiết kiệm điện vượt trội trong bối cảnh giá điện sinh hoạt không ngừng tăng.

Tùy chỉnh công suất dễ dàng với Gear Control trên ứng dụng

Chế độ Eco+ thông minh: Comfee Gusto được trang bị công nghệ Eco+ thế hệ mới với khả năng hoạt động cực kỳ thông minh. Chế độ này tự động tối ưu hóa nhiệt độ và công suất máy giúp tiết kiệm 30% năng lượng tiêu thụ so với chế độ làm mát thông thường. Người dùng chỉ cần kích hoạt và tận hưởng, mọi việc khác đều được Comfee Gusto xử lý tự động, giúp duy trì không gian mát mẻ mà không cần lo lắng về chi phí vận hành.

Kích hoạt chế độ Eco+ thông minh trên ứng dụng

Quản lý năng lượng thông minh - Phong cách sống chủ động của thế hệ mới

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc kiểm soát mọi thứ chỉ bằng một cú chạm đã trở thành xu hướng. Comfee Gusto nắm bắt được nhu cầu này và mang đến giải pháp quản lý năng lượng vô cùng tiện lợi.

Với công nghệ iECO, Comfee Gusto cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát lượng điện năng tiêu thụ của điều hòa một cách trực quan thông qua ứng dụng di động. Mọi chỉ số từ tổng lượng điện đã sử dụng đến biểu đồ tiêu thụ theo từng ngày/tuần/tháng đều được hiển thị chi tiết. Điều này giúp bạn nắm rõ "thói quen" sử dụng điện của gia đình, từ đó có thể điều chỉnh một cách chủ động và hiệu quả nhất. Đây chính là biểu hiện của phong cách sống thông minh, chủ động mà thế hệ trẻ hiện tại đang theo đuổi.

Tiết kiệm điện tối ưu với iECO - công nghệ giám sát, theo dõi điện năng thông minh của Comfee Gusto

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một chiếc điều hòa thông minh, tiết kiệm năng lượng như Comfee Gusto là khoản đầu tư dài hạn cho sự thoải mái và an tâm của toàn gia đình. Với chuẩn năng lượng 5 sao mới theo TCVN 7830:2021, các công nghệ Gear+ Mode, Eco+ và iECO quản lý năng lượng qua ứng dụng, cùng chính sách bảo hành uy tín, Comfee Gusto thực sự là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn tận hưởng trọn vẹn mùa hè mà không phải lo nghĩ về hóa đơn điện.

Hiện tại Comfee Gusto có nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý, phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng. Đối với dòng Comfee Gusto VGP và Comfee Gusto VGD giá chỉ từ 8 triệu đồng cho máy 1HP, tối ưu chi phí và không tích hợp ionizer. Muốn nâng tầm trải nghiệm, chọn dòng cao cấp vừa mới ra mắt Comfee Gusto Pro VGE, sẽ là lựa chọn lý tưởng với mức giá hợp lý từ 9 triệu đồng, được trang bị thêm tính năng ionizer, mang lại không khí trong lành hơn mỗi ngày. Bạn và gia đình có thể tìm mua dễ dàng tại các cửa hàng điện máy trên toàn quốc hoặc tham khảo trực tuyến tại website Comfee Vietnam.

Điều hòa Comfee Gusto có chính sách bảo hành chính hãng cho toàn diện sản phẩm lên đến 3 năm và bảo hành máy nén lên đến 5 năm. Chính sách bảo hành toàn diện này giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Đặc biệt, khi mua điều hòa Comfee Gusto từ 7:00 ngày 7.4.2025 đến 20:00 ngày 7.9.2025, bạn sẽ có cơ hội trúng xe hơi Vinfast VF3, Voucher chuyến du lịch Ý 150 triệu hoặc cùng nhiều quà tặng giá trị khác từ Chương trình khuyến mãi "Hè Nóng AI Chiều, Gusto Chiều Hết Ý!".

Bạn đã sẵn sàng "nâng cấp" trải nghiệm sống với Comfee Gusto và biến nỗi lo về hóa đơn điện thành "chuyện nhỏ" chưa? Hãy cùng Comfee Gusto tận hưởng một mùa hè mát lạnh, thoải mái và tiết kiệm năng lượng ngay hôm nay!