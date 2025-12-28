Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Góc ký họa:

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'

Lam Yên
28/12/2025 07:45 GMT+7

Là điểm chụp hình check-in gây sốt gần đây, Học viện Don Bosco (36 Bùi Thị Xuân, P.Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn nhiều điều thú vị ít người biết.

Điểm thu hút dân tình nườm nượp tới chụp hình chính là Nhà mục vụ (một công trình trong Học viện Don Bosco hoàn thành năm 2021) mang phong cách Tân cổ điển với các cột trụ khổng lồ phỏng theo thức cột Hy Lạp (Doric và Ionic).

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 1.

Sân bóng cho thanh thiếu niên trong Học viện Don Bosco - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Nếu kiến trúc Pháp cổ tại Đà Lạt dùng màu vàng, kem hoặc đá xám để hòa vào sương mù và rừng thông, thì màu trắng toát của công trình mới tạo ra sự tương phản khá mạnh mẽ.

Về mặt kiến trúc, dù là "điểm chụp hình triệu like" nhưng Nhà mục vụ như một "sân khấu" phục vụ thị giác hơn là sự tiếp nối văn hóa địa phương. Điểm hay ho ít người để ý chính là phần công trình cũ của Học viện.

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 2.

Mặt tiền Nhà mục vụ mới xây với phù điêu thánh Don Bosco - ký họa của KTS Linh Hoàng

Theo Tạp chí Kiến trúc, Học viện Don Bosco (*) hoàn thành năm 1972 do KTS Lữ Trúc Phương thiết kế khi chỉ mới 27 tuổi. Học tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Phnom Penh (Campuchia), ông thuộc thế hệ KTS VN được đào tạo bài bản đã thổi làn gió mới, tạo ra phong cách kiến trúc hiện đại miền Nam VN.

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 3.

Một góc nhìn ra sân học viện - ký họa của KTS Duy Huỳnh

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 4.

Nhà mục vụ Don Bosco là điểm chụp hình check-in yêu thích của giới trẻ - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Kết hợp chủ nghĩa Hiện đại (Modernism) và các giải pháp phù hợp với khí hậu nhiệt đới, công trình có hình khối đơn giản, đường nét thẳng thớm, sử dụng nhiều lam che nắng (brise-soleil), tường gạch bông gió (lấy thoáng).

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 5.

Noel ở Học viện Don Bosco - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Điều ít biết sau Học viện 'như thần thoại Hy Lạp'- Ảnh 6.

Công trình cũ (xây đầu thập niên 1970) đậm chất kiến trúc hiện đại miền Nam VN - ký họa của L.Y

Các mảng đặc rỗng "thò ra, thụt vô" rất tài tình nên dù không có hoa văn trang trí vẫn rất sinh động. Mảng đặc được "làm mềm" bằng nhiều hệ bông gió khác nhau: ô vuông nhỏ dạng lưới, kim tự tháp… Mái bằng vươn xa để tránh mưa tạt, nắng rọi trực tiếp. Cửa, khung, lan can xanh ngọc, đi với nền tường vàng cát. Tường, cầu thang dùng đá tự nhiên, đá rửa…

(*): Saledieng Don Bosco là dòng tu Công giáo (thành lập năm 1859 tại Ý, hiện có mặt trên 133 nước) chuyên giáo dục và đào tạo nghề cho thanh thiếu niên nghèo. Hơn 50 năm kể từ khi thành lập, Học viện đã đào tạo khoảng 330 tu sĩ và hơn 100 nhà truyền giáo đang phục vụ tại gần 50 nước trên thế giới. Với khẩu hiệu: "Yêu thương và phục vụ giới trẻ", nơi đây đã và đang tạo sân chơi, tổ chức nhiều lớp học về âm nhạc, thể thao, tiếng Anh… cho hàng ngàn thanh thiếu niên.

Xem thêm bình luận