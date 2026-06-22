Diệu Linh - Gen Z theo đuổi đam mê, tri thức và gu thẩm mỹ riêng

Nguyễn Diệu Linh 23 tuổi, được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung chuyên về mảng thời trang và trải nghiệm mỹ phẩm, cô nàng sở hữu hàng triệu lượt thích trên nền tảng Tiktok và hàng trăm nghìn người theo dõi trên kênh Instagram cá nhân. Cô gái trẻ đã có 4 năm gắn bó với nghề này, mỗi lần xuất hiện là một lần tươi tắn, rạng rỡ cũng như tinh thần phơi phới, mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho người xem.

Bạn đã "bén duyên" với nghề này như thế nào?

Mình biết đến nghề Beauty Blogger từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường sau đó tìm hiểu và theo nghề đến tận bây giờ. Trước giờ mình luôn tự ti với vết sẹo trên mặt do tai nạn gây ra. Ban đầu, mình học skincare để nuôi dưỡng, làm mờ vết sẹo nên mình học makeup để biến nó thành một phần hài hòa trên tổng thể gương mặt.

Nhưng mình mệt mỏi khi sáng nào cũng phải dậy để che khuyết điểm vết sẹo và mình đã quyết định chia sẻ chuyện này lên mạng xã hội và thật bất ngờ khi nhận được sự đồng cảm từ mọi người, chính điều này đã khiến mình có thêm động lực làm về Beauty hơn. Chính cái "khiếm khuyết" từng làm mình buồn lại là chiếc chìa khóa mở ra cho mình một hướng đi mới.

Trong quá trình làm việc bạn đã gặp những khó khăn, thách thức nào?

Gần 4 năm bén duyên với nghề Beauty Blogger, thử thách lớn nhất đối với mình không phải là việc cạn ý tưởng mà là việc học cách chấp nhận sự biến động của thế giới số. Trước đó, mình từng gặp một "sự cố nhỏ" là mất đi giỏ hàng về mảng thời trang - một trong những nguồn thu nhập và cầu nối tiếp cận khán giả lúc ấy, mình đã khóc ngay trên đường từ Hà Nội về quê. Sau khi bình tĩnh hơn, mình đã thiết lập lại kênh mới, chính điều này đã mở ra cho mình nhiều cơ hội mới hơn.

Thời gian rảnh rỗi, bạn thường làm gì?

Đối với một Beauty Blogger, ranh giới giữa công việc và cuộc sống rất mong manh. Gần như mỗi lần ở ngoài đường hay đi du lịch đầu mình đều phải lấy số ra những ý tưởng, những content mới. Dù vậy mình vẫn cố gắng dành ra những chuyến đi nước ngoài một năm một lần. Biết đâu đó có thể học hỏi được thêm hay tìm hiểu được thêm một vài thương hiệu mà mình chưa biết đến.

Bạn có coi Beauty Blogger là con đường đi lâu dài về sau của bạn hay không?

Chắc chắn là có, nhưng với một tâm thế mở rộng hơn. Mình không định nghĩa "freelance" là sự tự do thích làm gì thì làm, mà đó là sự tự do trong tư duy và sáng tạo. Gần 4 năm qua đã chứng minh cho mình thấy, thế giới làm đẹp luôn thay đổi và nghề này cho mình cơ hội được học hỏi không ngừng. Dù sau này nền tảng có thay đổi, công cụ có khác đi, mình vẫn sẽ bước đi trên con đường này. Có thể là một nhà sáng tạo nội dung, một người định hình phong cách hay xa hơn là người truyền cảm hứng về phong cách sống.

Vậy điều bạn mong muốn nhất bây giờ là gì? Ước mơ sau này của bạn?

Như bất kỳ một Beauty Blogger tâm huyết nào, hành trình này không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ trải nghiệm, mà còn là quá trình liên tục học hỏi, tích lũy chuyên môn và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Cuộc sống chính là những trải nghiệm, Diệu Linh muốn tuổi trẻ của mình được trải nghiệm những hoài bão và sở thích của mình để sau này không phải tiếc nuối.

Cảm ơn Diệu Linh, chúc bạn thành công với con đường đã chọn và thực hiện ước mơ hoài bão khát vọng của mình!