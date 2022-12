Diệu Ngọc ra sao sau 6 năm đăng quang Hoa khôi Áo dài?

Tương tự nhân vật trong Avatar: The Way of Water, Zoe Saldana ngoài đời thực cũng có một tổ ấm hạnh phúc. Tình yêu "sét đánh" cùng cuộc hôn nhân gần chục năm của minh tinh 44 tuổi và nam nghệ sĩ Marco Perego khiến bao người ngưỡng mộ.