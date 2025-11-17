Điều tạo nên sự khác biệt trong mô hình sản xuất tại CPV Food Bình Phước

Cột mốc chinh phục thị trường Nhật Bản khó tính thành công

Sở hữu khoảng 300 siêu thị, Ito Yokado – một trong những hệ thống phân phối lớn nhất Nhật Bản đang nhập thịt gà chế biến của CPV Food Bình Phước. Siêu thị còn dự tính tăng quy mô nhập hàng tới đây.

Nói về sự hợp tác này, theo bà Đào Nguyễn Ngọc Châu - Chuyên viên Nghiên cứu thị trường và Trợ lý tổng vụ chung của Ito Yokado, đến từ 3 yếu tố chính: sản phẩm xuất xứ rõ ràng; tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo và tinh thần cầu thị; sẵn sàng cải tiến của nhà sản xuất.

Khi trực tiếp tới nhà máy, Ito Yokado đánh giá cao tổ hợp sản xuất CPV Food Bình Phước và thấy đây là đơn vị đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước là một trong những dự án hiện đại hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm tại Việt Nam và khu vực Nguồn: C.P. Việt Nam

Ước tính, tổng thời gian từ lúc bắt đầu R&D đến khi sản phẩm ra mắt thị trường là 6-9 tháng, cho thấy yêu cầu khắt khe để một sản phẩm có thể hiện diện tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, CPV Food Bình Phước đã làm được. Tổ hợp nhà máy vừa đạt cột mốc 10.000 tấn thịt gà chế biến xuất khẩu sang Nhật Bản, sau chưa đầy 3 năm được cấp giấy phép.

“Cột mốc này chứng minh hiệu quả của mô hình sản xuất Feed – Farm - Food mà chúng tôi thiết lập”, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, ông Pawalit Ua-Amornwanit nói.

Mô hình Feed-Farm- Food như một hệ thống khép kín, được kiểm soát toàn diện từ sản xuất thức ăn chăn nuôi (Feed), nuôi gia cầm tại trang trại (Farm) đến chế biến và phân phối thực phẩm (Food). Mô hình đảm bảo tính liên tục trong quy trình, từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối. Điều này góp phần loại bỏ rủi ro từ các khâu trung gian trong chuỗi cung ứng phân mảnh mà nhiều doanh nghiệp thường gặp phải.

Chính yếu tố khép kín và liên tục giúp quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thực hiện ở mọi giai đoạn.

Nhờ đó, CPV Food Bình Phước đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000 và Halal. Doanh nghiệp được công nhận bởi các thương hiệu hàng đầu, hệ thống phân phối nội địa và các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM chúc mừng cột mốc xuất khẩu của CPV Food Bình Phước. Nguồn: C.P. Việt Nam

Ông hy vọng, thông qua sản xuất thịt gà chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu thịt gà trong và ngoài nước.

3 thập kỷ xây dựng nền tảng vững chắc

Cognitive Market Research, dự báo thị trường gà chế biến toàn cầu tăng trưởng từ 2.65 tỉ USD năm 2021 lên 5.95 tỉ USD vào năm 2033, với mức tăng trưởng kép hàng năm là 6,96%.

Ông Pawalit Ua- Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam Nguồn: C.P. Việt Nam

Tổng giám đốc C.P. Việt Nam nhận định, thị trường toàn cầu về thực phẩm ready-to-cook và ready-to-eat ngày càng phát triển. Doanh nghiệp cũng đã nhìn ra cơ hội lớn ở phân khúc này và sớm có sự chuẩn bị.

“Cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến là bàn đạp để chúng tôi tiến sang các thị trường tiềm năng khác”, ông cho hay.

Ngoài Nhật Bản, CPV Food Bình Phước đang bán sản phẩm chế biến sẵn cho Hồng Kông, Campuchia, Lào và Mông Cổ. Doanh nghiệp cũng đã có giấy phép xuất khẩu sang Singapore.

Thị trường EU là điểm đến tiếp theo mà C.P. Việt Nam muốn chinh phục. Do đó, doanh nghiệp đang nâng cao hệ thống truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU.

Thành quả C.P. Việt Nam có được hôm nay đến từ quá trình xây dựng một nền móng tốt với “Feed” và “Farm” ở đầu nguồn. Tập đoàn đầu tư vào thức ăn chăn nuôi từ năm 1993, sau đó, mới dần mở rộng đến sản phẩm cuối nguồn.

Ngoài ra, khi CPV Food Bình Phước xuất khẩu được thịt gà chế biến sang Nhật Bản và các thị trường khác, đồng nghĩa, nhiều quốc gia biết đến thực phẩm chế biến “Made in Vietnam”. Các doanh nghiệp đi sau có thể sản xuất tương tự, xuất khẩu, mở rộng thị trường. Đây là cơ hội cho thực phẩm Việt vươn ra toàn cầu.

Hơn nữa, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khiến chất lượng sản phẩm ngày một tăng. Người tiêu dùng Việt Nam hưởng lợi khi được sử dụng thực phẩm tiêu chuẩn cao.

“Nền móng cho tương lai bắt đầu từ hôm nay. Qua hành trình của mình, chúng tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho ngành thực phẩm Việt Nam”, vị CEO nói./