Giải trí Đời nghệ sĩ

Điều thú vị về chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ

Hải Duy
Hải Duy
19/08/2025 18:59 GMT+7

Manika Vishwakarma đến từ Rajasthan đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025. Cô sẽ đại diện cho Ấn Độ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 tại Thái Lan vào tháng 11 năm nay.

Tối 18.8 (giờ địa phương), Manika Vishwakarma, 23 tuổi, đến từ Rajasthan đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025. Trên sân khấu, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2024 Rhea Singha đã trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Điều thú vị về chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 - Ảnh 1.

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2024 Rhea Singha trao lại vương miện cho người kế nhiệm

Ảnh: NTK CUNG CẤP

Manika sinh ra ở Rajasthan và hiện sống ở Delhi. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Rajasthan 2024, hiện là sinh viên năm cuối ngành khoa học chính trị và kinh tế, được đào tạo về múa cổ điển, hội họa. Cô từng tham gia Miss Universe India 2024 và dừng chân ở top 20 chung cuộc.

Ngoài những nỗ lực nghệ thuật và học thuật, Manika còn có niềm đam mê sâu sắc với các hoạt động xã hội. Cô là người sáng lập Neuronova, một nền tảng chuyên định hình lại các cuộc trò chuyện về chứng rối loạn thần kinh. Thông qua sáng kiến này, cô nhấn mạnh sự cần thiết phải xem các tình trạng như ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) không phải là rối loạn, mà là những điểm mạnh nhận thức độc đáo.

Điều thú vị về chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 - Ảnh 2.

Manika Vishwakarma đến từ Rajasthan đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025. Với chiến thắng này, cô sẽ đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74

Ảnh: NTK CUNG CẤP

Điều thú vị phía sau chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 

Trong khoảnh khắc đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma tỏa sáng với chiếc đầm mang tên dải ngân hà cắt xẻ táo bạo, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp hình thể và sự tự tin của một nữ hoàng sắc đẹp

Cũng có mặt tại Ấn Độ, nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn tiết lộ chiếc đầm này vốn được làm cho một thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, nhưng cuối cùng thí sinh đó đã từ chối với lý do "chưa thật sự tự tin khi mặc". 

"Mình không buồn vì bạn không mặc nó nhưng mình buồn vì bạn lại lựa chọn một nhà thiết kế khác với lý do "mượn chụp hình thấy hợp"... Nhưng sau tất cả, hôm nay chiếc đầm đã có chủ sở hữu mới là tân Hoa Hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma".

Điều thú vị về chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 - Ảnh 3.

Chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn độ được thiết kế bởi nhà thiết kế trẻ tài năng người Việt

Ảnh: NTK CUNG CẤP

Trước đó một ngày, tối 17.8, Julia Horne cũng được lựa chọn đại diện Gibraltar tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Người đẹp 25 tuổi giành chiến thắng trước 30 đối thủ để đăng quang Hoa hậu Gibraltar 2025 vào cuối tuần qua. Ngay sau đêm đăng quang của tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar Julia Hornee và tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma, truyền thông và mạng xã hội đã xôn xao trước thông tin bộ trang phục dạ hội của hai cô gái được thiết kế bởi nhà thiết kế trẻ tài năng người Việt là Song Toàn (Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn).

Điều thú vị về chiếc váy của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 - Ảnh 4.

Julia Horne cũng được lựa chọn đại diện Gibraltar tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới, chiếc váy dạ hội giúp cô giành chiến thắng cũng đến từ nhà thiết kế Song Toàn

Ảnh: NTK CUNG CẤP

Việc hai người đẹp đến từ hai quốc gia khác nhau, tham dự hai cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất thế giới cùng chọn trang phục của một nhà thiết kế duy nhất trong hai ngày liên tiếp đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar Julia Hornee xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu ánh kim. Câu chuyện xúc động phía sau bộ trang phục này đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Julia chia sẻ, chiếc đầm được chính người chị gái quá cố của cô tặng, nhưng không may, chị gái cô đã đột ngột qua đời trước đêm chung kết. Để tưởng nhớ người chị yêu quý, Julia Hornee đã tự tay đính một trái tim màu đỏ lên váy, mang theo tình yêu và nỗi nhớ vào khoảnh khắc đăng quang. Chi tiết này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch của Julia mà còn mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

