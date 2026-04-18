Điều tiếc nuối của ca sĩ Khánh Hà ở tuổi 74

Ở tuổi 74, Khánh Hà vẫn đều đặn đi hát, xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật và giữ được hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất sau nhiều năm làm nghề không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là cách làm mới bản thân một cách tinh tế.

Theo giọng ca sinh năm 1952, sự đổi mới không nhất thiết phải là thay đổi hoàn toàn phong cách. “Tôi vẫn hát những bài cũ, nhưng luôn cố gắng làm cho nó khác đi, dù chỉ một chút. Quan trọng là mình không đứng yên”, bà chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho rằng việc “trẻ hóa” nếu thiếu sự phù hợp rất dễ trở nên gượng ép. Thay vào đó, bà lựa chọn hướng đi dung hòa giữa trải nghiệm cá nhân và cảm xúc trong từng ca khúc, giữ được bản sắc riêng thay vì cố gắng chạy theo thị hiếu.

Không chỉ vậy, Khánh Hà cũng bày tỏ quan điểm về tranh luận hát live và hát nhép. Theo bà, mỗi hình thức đều có lý do tồn tại, tùy thuộc vào tính chất của tiết mục.

Với những ca khúc có vũ đạo mạnh, việc hát live hoàn toàn có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng đến hơi thở và âm thanh. Trong khi đó, những bài hát cần sự tinh tế, giàu cảm xúc lại đòi hỏi phần trình diễn trực tiếp để truyền tải trọn vẹn.

Dù không phủ nhận vai trò của hát nhép trong một số trường hợp, nữ ca sĩ vẫn đề cao giá trị của việc hát live. “Khi hát trực tiếp, mình cảm được từng câu chữ, từng cảm xúc. Điều đó giúp phần trình diễn chạm đến khán giả hơn”, bà nói.

Khánh Hà không chạy theo xu hướng mà chọn cách làm mới bản thân một cách vừa phải, tinh tế Ảnh: A.H

Chính từ góc nhìn đề cao cảm xúc ấy, Khánh Hà nhìn lại hành trình làm nghề và nhận ra một khoảng trống lớn mà bản thân từng bỏ lỡ.

Theo nữ ca sĩ, đó là hơn 10 năm cô gần như không thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Dù vẫn hoạt động đều đặn và thu âm cho các trung tâm âm nhạc, bà thừa nhận mình đã chần chừ trong việc đầu tư cho sản phẩm riêng.

“Anh Tô Chấn Phong (chồng Khánh Hà - PV) từng nhắc rằng nếu muốn làm gì thì nên làm ngay, vì thời của băng đĩa không còn nữa. Nhưng lúc đó tôi lại do dự, để rồi thời gian trôi qua rất nhanh”, giọng ca 5X chia sẻ.

Giai đoạn thị trường âm nhạc chuyển mình từ CD sang nền tảng số đã khiến nhiều nghệ sĩ lúng túng, và Khánh Hà cũng không phải ngoại lệ. Sự thay đổi quá nhanh của công nghệ khiến bà chưa kịp thích nghi, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn cá nhân trong một thời gian dài. “Tôi vẫn hát, vẫn hoạt động, nhưng không có cái gì thật sự là của mình. Nghĩ lại tôi thấy rất tiếc nuối”, bà bộc bạch.

Dù vậy, nữ ca sĩ không xem đây là thất bại, mà là một bài học về việc nắm bắt thời điểm trong sự nghiệp nghệ thuật. Theo em gái Tuấn Ngọc, mỗi giai đoạn đều mang lại những trải nghiệm riêng, quan trọng là cách mình nhìn nhận và bước tiếp.

Ký ức đặc biệt của Khánh Hà với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bên cạnh những chiêm nghiệm về nghề, Khánh Hà cũng dành nhiều cảm xúc khi nhắc lại những ký ức đặc biệt trong hành trình âm nhạc, trong đó có bước ngoặt chuyển sang hát tiếng Việt.

Khánh Hà nhớ lại kỷ niệm lần đầu hát tiếng Việt với ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Ảnh: Hữu Tín

Từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ chủ yếu thể hiện các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Anh của những nghệ sĩ quốc tế. Những bản nhạc quen thuộc như Unchained Melody hay My Way đã theo nữ ca sĩ từ rất sớm. Tuy nhiên, việc chuyển sang hát tiếng Việt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Ca khúc tiếng Việt đầu tiên mà Khánh Hà thể hiện là sáng tác của Trịnh Công Sơn – bài hát Cát bụi. Điều đặc biệt là khi bài hát được trình diễn, chính cố nhạc sĩ đã đến nghe trực tiếp.

“Lúc đó tôi chưa từng gặp anh Trịnh Công Sơn, nhưng anh đến nghe và rất thích. Đó là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi”, nữ ca sĩ chia sẻ. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu bước chuyển ngôn ngữ trong âm nhạc, mà còn tiếp thêm động lực để Khánh Hà theo đuổi con đường ca hát lâu dài.