Điều tra 2 nhóm người từ miền Bắc vào Cà Mau cho vay nặng lãi

Chiều 12.5, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đang thụ lý tin báo tội phạm liên quan đến 2 nhóm người từ Hà Nội và Thanh Hóa vào Cà Mau cho vay nặng lãi.

Nguyễn Thanh Hà và Trần Trọng Tuyên từ Hà Nội vào Cà Mau cho vay nặng lãi CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, ngày 8.5, Phòng CSHS bắt quả tang 2 nhóm người cho vay nặng lãi. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Thanh Hà (31 tuổi) và Trần Trọng Tuyên (32 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội). Nhóm thứ hai gồm Lê Xuân Thống (21 tuổi) và Lê Văn Cung (31 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa). Cả 4 người này đến Cà Mau tạm trú tại xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau để hoạt động cho vay.

Lê Xuân Thống và Lê Văn Cung tại thời điểm bị Phòng CSHS Công an Cà Mau bắt quả tang hoạt động cho vay nặng lãi CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT chứng minh được hành vi của 2 nhóm người trên cho vay nặng lãi.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định có 120 người vay tiền của 2 nhóm người này. Mỗi người vay ít nhất 1 triệu đồng, nhiều nhất 30 triệu đồng. Thời hạn vay 25 ngày phải hoàn vốn, lãi suất 365%/năm.

Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hẹn, nhóm người trên đến nhà xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân để gây áp lực cho người vay trả khoản vay.

Giấy bán xe, được Cơ quan CSĐT phát hiện khi khám xét nơi ở của nhóm cho vay CÔNG AN CUNG CẤP

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm người cho vay nặng lãi nêu trên, đến Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau (47 Bùi Thị Trường, khóm 3, P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau), hoặc liên hệ qua số điện thoại của Trưởng phòng CSHS Công an Cà Mau: 0913.893.513, để cung cấp thông tin làm rõ.