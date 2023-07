Điều tra các cơ sở sản xuất cà phê độn bắp, đậu nành…

Cà phê trộn bột đậu nành rang và hương liệu

Ngày 13.7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục điều tra để xử lý 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê kém chất lượng bằng cách độn thêm các loại ngũ cốc, bắp, đậu nành…

Lực lượng Công an tỉnh Bình Định kiểm tra, lập biên bản một cơ sở sản xuất cà phê TRỊ BÌNH

Vào giữa tháng 4 vừa qua, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải C.T. (ở TP.Quy Nhơn) do ông P.D.H làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 máy xay cà phê, 12 chậu nhựa (đường kính 50 cm), 1 xẻng và 1 môi để xúc cà phê; 2 bao nguyên liệu hạt cà phê rang sẵn (tổng khối lượng 32 kg) và 12 bao nguyên liệu hạt đậu nành rang sẵn (tổng khối lượng 540 kg).

Ngoài ra, tổ công tác thu giữ tổng cộng gần 400 gói cà phê bột (loại 500 gr/gói) mang thương hiệu C.T và hơn 12 kg hóa chất, phụ gia, hương cà phê các loại.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định xác định, chủ cơ sở này xay ít cà phê trộn với đậu nành rang, cộng hương liệu để đóng gói thành cà phê các loại bán đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.

Cùng thời điểm, cơ sở chế biến cà phê A.D của ông P.Q.D (ở xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn) cũng bị phát hiện cách chế biến cà phê tương tự. Tổ công tác của lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong 6 loại sản phẩm cà phê (gồm 575 gói), 14 bao hạt nguyên liệu, 3 sổ ghi chép bán hàng, 67,8 kg bao bì.

Ông P.Q.D khai nhận bán cà phê do mình sản xuất chủ yếu bán ở TX.Hoài Nhơn và Quảng Ngãi.

Trộn 80% đậu nành với 20% cà phê

Cơ quan công an còn phát hiện tại nhà ông H.V.T (ở xã Hoài Mỹ) có 1 bao nguyên liệu hạt cà phê rang sẵn (tổng khối lượng 15 kg), 11 thùng (tổng khối lượng là 240 kg) bao bì PE các loại và túi giấy, hóa chất để phục vụ cho hoạt động sản xuất cà phê.

Ông H.V.T khai tỷ lệ phối trộn cà phê tại cơ sở thường làm là 80 % đậu nành với 20 % cà phê. Sản phẩm cà phê được làm ra ông T. trực tiếp mang đi tiêu thụ cho các cá nhân và đại lý trong tỉnh.

Các loại cà phê, nguyên liệu sản xuất cà phê kém chất lượng bị công an thu giữ TRỊ BÌNH

Sau một thời gian giám định mẫu sản phẩm cà phê, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định xác định cả 3 cơ sở trên đều sản xuất cà phê kém chất lượng bằng cách độn thêm các loại ngũ cốc, bắp, đậu nành… giá rẻ kết hợp sử dụng hóa chất tạo mùi đang xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó trưởng Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định, sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát phát hiện một số thương hiệu cà phê có dấu hiệu bất thường nên quyết định làm rõ. Những thương hiệu cà phê này hầu hết đều có bao bì mẫu mã đẹp, bắt mắt người tiêu dùng, có số lượng tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, sau khi kiểm nghiệm thì đều có tạp chất pha trộn, không phải cà phê nguyên chất.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã quyết định phê duyệt chuyên án và chỉ đạo trinh sát đấu tranh trong thời gian sớm nhất xử lý tận gốc cà phê kém để cảnh báo người tiêu dùng.