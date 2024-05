Điều tra công ty Hàn Quốc liên tục xả nước thải ra môi trường

Ngày 31.5, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), đã chỉ đạo Công an TX.Phú Mỹ chủ trì, phối hợp Sở TN-MT và các ngành chức năng điều tra, xác minh việc xả nước thải tại Công ty TNHH KBec Vina có địa chỉ hoạt động tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 30.5, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện tại điểm thoát nước mưa số 2 của Công ty TNHH Kbec Vina trên đường D2 thuộc khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có hiện tượng ô nhiễm, màu nước và mùi bất thường.



Công an TX.Phú Mỹ đã truy nguồn nước và phát hiện tại đường thoát nước mưa bên trong khuôn viên Công ty TNHH Kbec Vina có đường ống nhựa màu đen (đường kính 90 mm) đang xả nước thải trực tiếp vào đường thoát nước mưa này. Tiếp tục truy nguồn theo đường ống nhựa màu đen, công an đã xác định được nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là từ trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Kbec Vina. Công an TX.Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận công ty này đang bơm nước từ bể chứa nước sau xử lý của trạm xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa của công ty để xả nước thải ra môi trường. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện Công ty TNHH Kbec Vina xả nước thải tại một điểm khác. Nước xả thải này sau đó chảy ra suối Giao Kèo để ra sông Dinh. Lực lượng chức năng đã lấy 4 mẫu để giám định.

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty TNHH Kbec Vina xả nước thải ra môi trường. Ngày 6.2.2023, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện công ty này lén lút xả nước thải ra môi trường. Ngày 23.3.2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH KBec Vina số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Ngày 10.5, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang một nhóm công nhân của công ty dùng máy bơm nước rỉ rác từ một khu đất của vườn tràm trong công ty qua khu vườn tràm khác.