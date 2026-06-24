Điều tra của LHQ: Israel cố ý xem trẻ em ở Gaza là mục tiêu

Theo một cuộc điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc, chính quyền và lực lượng an ninh Israel đã cố tình nhắm vào trẻ em Palestine, dẫn đến tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh tại Gaza, cũng như tội ác chiến tranh tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Phóng viên Reuters Olivia Le Poidevin cho biết: "Các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza được đánh dấu bằng việc sử dụng rộng rãi vũ khí nổ và đạn dược hạng nặng có sức sát thương diện rộng tại các khu dân cư..."

Báo cáo của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem, và Israel đã xem xét các hành vi vi phạm đối với trẻ em Palestine kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào ngày 7.10.2023.

Báo cáo phát hiện rằng khoảng 30% số người thiệt mạng trong cuộc chiến tại Gaza là trẻ em.

Một báo cáo trước đó của ủy ban này vào tháng 9 đã kết luận rằng Israel đã thực hiện tội ác diệt chủng tại Gaza và các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã xúi giục những hành vi này. Israel gọi đây là những cáo buộc gây sốc.

Phái bộ của Israel tại Geneva cho biết Israel bác bỏ những gì nước này gọi là "báo cáo tuyên truyền phỉ báng lần thứ hai" của ủy ban.

"Cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc này đã sử dụng nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thu thập và xác minh hàng ngàn bằng chứng nguồn mở, có thể bao gồm bất cứ thứ gì từ video, tài liệu âm thanh, cho đến hình ảnh vệ tinh", bà Olivia Le Poidevin cho hay.

Một địa điểm bị Israel tấn công tại thành phố Gaza ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng tiến hành phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn từ xa với nạn nhân và nhân chứng, cũng như phỏng vấn các nhân viên y tế đã làm việc tại vùng đất này trong và sau chiến tranh cũng như trong thời gian ngừng bắn".

Ủy ban Liên Hiệp Quốc cho biết trẻ em Palestine đã bị cố tình nhắm mục tiêu và giết hại trong chiến tranh, kể cả sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10.2025. Ủy ban cho rằng đây là yếu tố then chốt để xác lập ý đồ diệt chủng của nhà chức trách và lực lượng an ninh Israel, nhằm tiêu diệt một phần hoặc toàn bộ nhóm người Palestine tại Gaza.

Một phản bác do phái bộ Israel tại Geneva đưa ra cho rằng Israel "luôn nỗ lực giảm thiểu tác hại đến trẻ em ngay cả trong các tình huống xung đột" và Israel bác bỏ "một cách mạnh mẽ nhất" cáo buộc rằng họ cố tình nhắm vào trẻ em.

Ông Muralidhar cho biết bằng cách nhắm vào trẻ em, Israel đang làm suy yếu khả năng tồn tại và quyết định tương lai của người dân Palestine.

Theo báo cáo, các điều kiện do Israel áp đặt tại Gaza, bao gồm các cuộc tấn công trên diện rộng, tái định cư nhiều lần và nạn đói do phong tỏa viện trợ, lương thực và thuốc men, đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, dẫn đến những ca tử vong mà lẽ ra có thể phòng ngừa được, cùng các chấn thương tâm lý.

Cuộc điều tra cũng phát hiện các cuộc tấn công vào cơ sở y tế và sức khỏe sinh sản đã ảnh hưởng đến sự sống còn của trẻ sơ sinh và ghi nhận số ca sảy thai gia tăng, đồng thời gần như tất cả trẻ em tại Gaza đều cần hỗ trợ tâm lý.

Phản bác của Israel cho biết báo cáo đã không đề cập đến vai trò của Israel trong việc tạo điều kiện tiêm chủng và cho phép nhân viên y tế nhập cảnh, cũng như việc thiết lập các bệnh viện dã chiến. Israel cáo buộc Hamas có hệ thống chuyển hướng viện trợ nhân đạo và nhiên liệu cho bệnh viện. Hamas đã bác bỏ những cáo buộc này.

Tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, ủy ban ghi nhận sự gia tăng mạnh bạo lực của người định cư Israel đối với trẻ em Palestine và ghi nhận bằng chứng tra tấn, bao gồm bạo lực trên cơ sở giới tính và tình dục, trong các vụ bắt giữ và giam giữ hàng loạt.

Ủy ban cho biết trẻ em Palestine, đặc biệt là các bé trai, đã bị đối xử có hệ thống trong trại giam, bao gồm bị lột quần áo cưỡng bức, đánh đập và bị tước đoạt lương thực.

Ủy ban kết luận rằng việc đối xử này cấu thành tội ác chống lại loài người là tra tấn và các hành vi vô nhân đạo khác gây đau đớn hoặc tổn thương nghiêm trọng.

Phản bác của Israel cho biết các phát hiện của báo cáo về Bờ Tây đã bỏ qua bối cảnh về "mối đe dọa khủng bố thường trực" mà Israel cho rằng lực lượng an ninh nước này đang phải đối phó.