Điều tra dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC

Trong đó, đã chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với Dự án (DA) xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động, do Sở TN-MT Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Dự án tiền tỉ, xây xong bỏ hoang

Năm 2017, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (hiện đã nghỉ hưu), ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi DA xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh. Địa điểm xây dựng tại khuôn viên Trạm biên phòng Nhà Mát (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu); Trạm biên phòng Cái Cùng (xã Long Điền Đông, H.Đông Hải) và cạnh chân cầu Rạch Cóc (TT.Gành Hào, H.Đông Hải). Đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty CP giải pháp sinh thái công nghiệp và đô thị.

Trạm quan trắc Gành Hào, H.Đông Hải bỏ hoang nhiều năm qua Trần Thanh Phong

Tổng mức đầu tư của DA hơn 50,7 tỉ đồng, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2018. Trong đó, kinh phí xây dựng hơn 2,2 tỉ đồng; chi phí thiết bị hơn 39 tỉ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 6,6 tỉ đồng... Phương án xây dựng: nhà trạm có diện tích 6 x 3,4 (m), tường kiên cố, mái bê tông cốt thép, móng gia cố cừ tràm, lắp đặt hệ thống đường ống lấy nước từ ngoài sông vào nhà trạm.

Ông Lê Văn Khen (60 tuổi, ngụ xã Long Điền Tây, H.Đông Hải), có nhà gần Trạm quan trắc Gành Hào, cho biết trạm được xây dựng 6 năm qua nhưng bỏ hoang không hoạt động gì, rất lãng phí tiền nhà nước đầu tư.

Ngày 23.1, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra DA xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động. Theo ông Thuận, DA hiện do Trung tâm quan trắc của sở quản lý. Cuối năm 2019, DA được nghiệm thu đưa vào hoạt động. Tuy nhiên do hoạt động gặp trục trặc, thanh tra vào cuộc nên ngưng hoạt động từ đó đến nay.

Có dấu hiệu cấu kết, thông đồng

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định trong quá trình triển khai thực hiện DA trên, Sở TN-MT Bạc Liêu với vai trò chủ đầu tư nhưng thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Cụ thể, chỉ định đơn vị tư vấn là Công ty CP giải pháp sinh thái công nghiệp và đô thị lập báo cáo nghiên cứu khả thi không phù hợp với thực tế, dẫn đến quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh di dời Trạm quan trắc Gành Hào và phương án giải pháp lấy nước đối với Trạm quan trắc Cái Cùng; chỉ định Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á thẩm định giá gói thầu, nhưng đơn vị thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá không kèm theo báo cáo kết quả thẩm định giá là sai quy định tại điểm b khoản 2 điều 42 luật Giá năm 2012. Giá từng thiết bị trong chứng thư bằng với giá từng thiết bị trong báo giá của Công ty AIC, có dấu hiệu cấu kết, thông đồng giữa Công ty thẩm định giá với Công ty AIC.

Giám đốc Sở TN-MT ký ban hành quyết định thành lập tổ chuyên gia phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện DA nhưng không triển khai, tổ chức thực hiện. Không báo cáo UBND tỉnh về việc thay đổi xuất xứ của xe ô tô; thay đổi model, cấu hình thiết bị lấy mẫu nước thải tự động, thiết bị máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay là sai quy định tại khoản 3 điều 7 Nghị định số 32 ngày 25.3.2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; chấp nhận thay đổi xuất xứ xe ô tô và thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng ban đầu, trong khi chưa làm rõ giá trị xe có phụ kiện và không có phụ kiện kèm theo, dẫn đến chênh lệch hơn 40 triệu đồng, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng thời, chứng thư thẩm định giá không kèm theo báo cáo kết quả thẩm định giá là sai quy định nên không có cơ sở để xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

DA xây dựng các trạm quan trắc không đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đến nay chưa đi vào hoạt động chính thức, một số trạm quan trắc mới đưa vận hành thử nghiệm nhưng đã có 3 thiết bị hư hỏng với giá trị hơn 2,9 tỉ đồng; 19 thiết bị chưa sử dụng trị giá 8,1 tỉ đồng, gây lãng phí ngân sách nhà nước. DA đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 23.12.2019 nhưng đến nay không tổ chức công bố thông số các chỉ tiêu quan trắc theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công ty AIC cung cấp 5 thiết bị không đúng so với hợp đồng và danh mục bàn giao đưa vào sử dụng với tổng giá trị hơn 2,2 tỉ đồng, nhưng Sở TN-MT không thực hiện điều chỉnh hợp đồng, không thẩm định giá các thiết bị thay đổi, vẫn được nghiệm thu, thanh toán.