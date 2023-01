Điều tra mở rộng sai phạm đăng kiểm trên cả nước

P HÁT HIỆN SAI PHẠM Ở HÀNG LOẠT ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 29.1, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, cho biết trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm (TTĐK), trong đó 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty vận tải Hà Nội quản lý, còn lại là TTĐK của tư nhân và xã hội hóa. PC03 Công an Hà Nội đã phát hiện 11 TTĐK mắc sai phạm, đã khởi tố 10 vụ án và 86 bị can về tội "nhận hối lộ". Các bị can là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các TTĐK.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN

Theo đại tá Thanh, tùy từng lỗi khi kiểm định, chủ xe sẽ được bỏ qua khi "bôi trơn" từ 100.000 - 1,5 triệu đồng. Ước tính 11 trung tâm đã hưởng lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Ngày 20.1, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là lãnh đạo, đăng kiểm viên, cá nhân liên quan đến sai phạm tại TTĐK 60-04D (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) về tội "nhận hối lộ"; khởi tố vụ án, bắt tạm giam 12 bị can về tội "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ" xảy ra tại TTĐK xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa).

Ngoài ra, công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thái Bình, Nam Định… cũng đã khởi tố hàng chục bị can là lãnh đạo, nhân viên đăng kiểm, cá nhân liên quan đến việc nhận tiền "bôi trơn" tại các TTĐK để bỏ qua một số lỗi của các phương tiện đến đăng kiểm.

Thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội mắc sai phạm

V IẾT CẢ PHẦN MỀM CAN THIỆP DỮ LIỆU TRÁI PHÉP

Mở rộng điều tra sai phạm tại các TTĐK, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN) về tội "nhận hối lộ".

Về sai phạm của bị can Trần Kỳ Hình, theo đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT xác định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8.2021, bị can Trần Kỳ Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc TTĐK để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù các TTĐK này chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Cục Đăng kiểm VN, bị can Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hằng tháng, quý) của các giám đốc TTĐK nhằm bỏ qua sai phạm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Công an khám xét Cục Đăng kiểm VN tại Hà Nội

Ngoài ra, từ kết quả khám xét tại TTĐK 71-02D (Bến Tre), phát hiện các bị can là phó giám đốc và đăng kiểm viên đã sử dụng phần mềm có tính năng đọc (lấy) và sửa các thông số kỹ thuật đối với xe cơ giới (gồm tốc độ, nồng độ khí thải, tốc độ cầm chừng, tốc độ cực đại, hệ số K...) để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Hữu Thịnh (nhân viên TTĐK 73-02D), Trương Duy Đức (nhân viên TTĐK 15-05D), Hồ Ngọc Nam và Trần Thế Khánh Hổ (nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH Việt Net) về tội "sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật".

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM cũng xác định Hoàng Hữu Thịnh, Trương Duy Đức, Hồ Ngọc Nam và Trần Thế Khánh Hổ đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới rồi đem bán cho một số TTĐK (trong đó có TTĐK 71-02D) để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Tính đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 89 bị can (trong đó có nhiều bị can bị bắt tạm giam) là lãnh đạo và cựu lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN; giám đốc, phó giám đốc, các nhân viên TTĐK về các tội "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "giả mạo trong công tác". Các bị can trong đường dây sai phạm tại các TTĐK đã trục lợi hàng chục tỉ đồng.