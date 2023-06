Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà ở Ninh Bình

Ngày 30.6, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự một nghi phạm (cơ quan công an chưa công bố danh tính; ngụ tỉnh Nghệ An), để điều tra về việc người này có hành vi phóng hỏa đốt nhà dân.



Ngôi nhà bị phóng hỏa NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 29.6, một người đàn ông đã bất ngờ ném bom xăng vào tầng 1 của một nhà dân ở xã Ninh Phúc (TP.Ninh Bình).

Do tầng 1 ngôi nhà sử dụng làm cơ sở kinh doanh bida và chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã đến dập lửa.

Vụ phóng hỏa không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.Ninh Bình đã triển khai lực lượng và bắt giữ được nghi phạm, là một người đàn ông ngụ tại tỉnh Nghệ An.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.Ninh Bình điều tra, làm rõ.