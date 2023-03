Điều tra vụ 2 thanh niên nghi định cướp ngân hàng

Chiều tối 3.3, Công an Q.8 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 (TP.HCM), tiến hành khám nghiệm, ghi lời khai, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra sau khi tiếp nhận thông tin có nhóm người xông vào ngân hàng nghi định cướp tài sản.

Thông tin trình báo ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, hai thanh niên đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng Sacombank. Bất ngờ, một trong hai người rút một vật màu đen giống súng ra uy hiếp nhân viên và bảo vệ. Tuy nhiên, cả hai không cướp được tài sản gì và nhanh chóng tháo chạy.

Công an có mặt tại hiện trường Ngọc Lê- Trần Duy Khánh



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Q.8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm thanh niên trên. Hiện công an đang khẩn trương xác minh làm rõ.