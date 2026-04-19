Điều tra vụ bé trai đuối nước tử vong tại hồ bơi ở TP.HCM

Trần Kha
19/04/2026 18:53 GMT+7

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ bé trai đuối nước tử vong xảy ra tại một hồ bơi trên địa bàn phường Bình Tân, TP.HCM.

Liên quan đến vụ bé trai đuối nước tử vong, ngày 19.4, Công an phường Bình Tân phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Các nhân viên hồ bơi chốt chặn gần lối ra vào để thông báo cho khách về việc hồ tạm ngưng hoạt động

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một bé trai khoảng 6 tuổi được người thân đưa đến hồ bơi tại hẻm đường Tây Lân, phường Bình Tân (TP.HCM) để tắm. Bé trai sau đó được phát hiện đuối nước tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Theo ghi nhận từ người dân địa phương, nhà của nạn nhân chỉ cách hồ bơi xảy ra vụ việc hơn 100 m. Gia đình bé trai vừa mới mua nhà và chuyển về sinh sống tại khu vực này được hơn tháng nay. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người thân và hàng xóm xung quanh vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Trong buổi trưa và đến chiều cùng ngày, có rất đông người dân chở theo con cái đến hồ bơi này để vui chơi nhưng được nhân viên tại đây thông báo hồ tạm ngưng hoạt động.

Hiện lực lượng chức năng phường Bình Tân đã lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ việc đau lòng này.

