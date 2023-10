Điều tra vụ các xe khách chèn ép, đánh võng trên QL1A

Ngày 19.10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) tiến hành xác minh, điều tra vụ việc xe khách chèn ép nhau trên QL1A, và hành vi đánh nhau gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

2 chiếc xe khách của nhà xe Nhuận Năm dừng song song trên QL1A để không cho một xe khách khác vượt lên CẮT TỪ CLIP

Vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo nội dung các đoạn clip cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18.10, trên QL1A, đoạn qua P.Hải An (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Thời điểm trên, 2 xe khách ghi nhà xe Nhuận Năm (chưa xác định được biển số) đã liên tục đánh võng, dàn hàng ngang để chèn ép một chiếc xe khách (chưa rõ biển số) của nhà xe khác đang di chuyển phía sau.

Suốt một đoạn đường dài, 2 chiếc xe khách của nhà xe Nhuận Năm di chuyển chậm, thậm chí còn dừng hẳn giữa QL1A để chặn đường chiếc xe khách phía sau.

Không dừng lại ở đó, tài xế và phụ xe của nhà xe Nhuận Năm và tài xế, phụ xe của xe khách bị chèn ép đã dùng gậy gỗ, tuýp sắt đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay trên QL1A.