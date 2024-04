Điều tra vụ ghép 'ảnh nóng', ép nữ sinh 12 tuổi khỏa thân, đọc truyện đồi trụy

Trước đó, ngày 21.3, anh C. (40 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến Công an Q.Cẩm Lệ trình báo, con gái anh bị một người quấy rối qua mạng với thủ đoạn ghép 'ảnh nóng'.

Theo trình báo, khoảng 22 giờ ngày 20.3, một tài khoản Facebook nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho con gái anh C. là cháu D. (12 tuổi, đang học lớp 6) để xin địa chỉ email. Tài khoản Facebook này lấy tên, ảnh đại diện trên Facebook con gái anh C. để làm giả Facebook.

Khi em D. kiểm tra email thì nhận được khoảng 20 tấm "ảnh nóng" khỏa thân, sử dụng hình ảnh cơ thể của người lớn nhưng lại ghép ảnh gương mặt của con gái anh C.

Lúc này, người nhắn tin yêu cầu em D. không được báo cha mẹ, tải ứng dụng Telegram để tiếp tục trao đổi, nếu không làm theo sẽ tung "ảnh nóng" lên mạng xã hội.

"Lúc đó, cháu rất hoang mang và sợ hãi nhưng rất may cháu đã báo cho ba mẹ. Đến khoảng 22 giờ 45 phút ngày 20.3, đối tượng nhiều lần đe dọa cháu vào nhà tắm quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân để gửi nhưng cháu từ chối", anh C. trình báo.

Sau khi gia đình báo công an, nghi can vẫn liên tục nhắn tin đe dọa gửi "ảnh nóng" đã ghép cho bạn bè và người thân em C., gửi đường link truyện tranh đồi trụy, yêu cầu em C. phải đọc và kể lại, gọi cuộc gọi video với mục đích ghi lại màn hình, ghép thành 1 đoạn chat sex.

Theo anh C., nghi can rất ranh mãnh, dùng ứng dụng thay đổi giọng nói. Khi nghi ngờ gia đình báo công an, nghi can đã xóa tài khoản Telegram và Facebook.

Hiện Công an Q.Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng để truy xét nghi can vụ ghép 'ảnh nóng', ép nữ sinh 12 tuổi khỏa thân, đọc truyện đồi trụy.