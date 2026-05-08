Điều tra vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe
Vụ việc này gây xôn xao vào tối 7.5, khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị tài xế khu vực này ngăn cản vào bến và chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng hành khách trên phải trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.
