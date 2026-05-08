Điều tra vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe
Video Thời sự

Điều tra vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Đình Huy
08/05/2026 09:15 GMT+7

Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc hai vợ chồng bị tài xế xe ôm chở lòng vòng từ bến xe Mỹ Đình đến đoạn đường gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long và thu với giá 700.000 đồng/cuốc xe.

Sáng 8.5, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, điều tra những đối tượng liên quan đến vụ xe ôm thu 700.000 đồng/cuốc xe của hai vợ chồng bắt xe từ bến xe Mỹ Đình về Lai Châu.

Vụ việc này gây xôn xao vào tối 7.5, khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị tài xế khu vực này ngăn cản vào bến và chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Hai vợ chồng bị xe ôm thu 700.000 đồng

Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng hành khách trên phải trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.

Hai thím cháu người Mông từ Lào Cai đưa người thân xuống Hà Nội khám bệnh, trên đường về thì bị một nhóm người giả danh nhà xe 'chặt chém' gần 5 triệu đồng cho quãng đường ngắn. Hai nạn nhân đã trở lại Hà Nội đêm 15.6 nhưng vẫn hoảng loạn.

