Điều tra vụ người đàn ông nhảy lầu Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long tử vong

Ngày 23.4, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ người đàn ông có dấu hiệu bệnh tâm thần nhảy từ lầu 6 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long xuống đất dẫn đến tử vong vào sáng cùng ngày.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, nơi người đàn ông có dấu hiệu tâm thần nhảy lầu tử vong NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.4, tại khu vực ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, H.Long Hồ (Vĩnh Long), người dân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi bị tâm thần nên gọi điện đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Đức (H.Long Hồ) đưa người đàn ông này về cơ quan làm rõ. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, người này không trình bày rõ ràng về nhân thân, lai lịch và có dấu hiệu bệnh tâm thần. Vì vậy, Công an xã Thanh Đức đã đưa người này đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long thăm khám, sau đó bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long tiếp tục khám bệnh.

Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ sáng 23.4, người đàn ông này bất ngờ nhảy từ lầu 6 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long xuống đất dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nhân thân của người nhảy lầu dẫn đến tử vong để điều tra làm rõ nguyên nhân.