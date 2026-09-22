Điều tra vụ người đàn ông tử vong do điện giật tại lò bánh mì

Ngày 22.9, UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông T.Đ.H (57 tuổi, ở khu phố 12, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Ông H. làm thuê tại lò bánh mì Sáu Việt (phường Quy Nhơn Đông).

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại lò bánh mì do điện giật ẢNH: VÕ TRIỂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, trong lúc ông H. đang làm việc tại lò bánh mì thì xảy ra sự cố điện. Anh N.Đ.D (38 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) phát hiện ông H. nằm bất động cạnh tủ bánh mì.

Anh D. hô hoán mọi người ứng cứu và ngắt cầu dao điện. Sau khi kiểm tra, anh D. phát hiện ông H. đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đến hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, lò bánh mì Sáu Việt do ông Nguyễn Ngọc Việt (48 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. đang làm thuê tại đây.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ điện giật. Thi thể ông H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.