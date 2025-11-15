Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
15/11/2025 11:46 GMT+7

Một người phụ nữ được phát hiện tử vong bên trong căn nhà ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM). Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Khuya 14.11.2025, Công an xã Vĩnh Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, người tử vong là một người phụ nữ ngoài 60 tuổi. Sự việc được phát hiện vào trưa cùng ngày tại một căn nhà thuộc ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM. Người dân cho biết, người phụ nữ sống cùng người thân tại căn nhà trên. Tuy nhiên, hằng ngày người thân của người phụ nữ điều đi làm, và đi học. Người phụ nữ ở nhà một mình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Đến 23 giờ cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà người phụ nữ tử vong vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ các tình tiết. Nguyên nhân tử vong và danh tính cụ thể của người phụ nữ vẫn chưa được công bố chính thức.

