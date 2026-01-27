Điều tra vụ thi thể bé sơ sinh trong sọt rác ở KCN Giao Long

Ngày 27.1, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh trong sọt rác ở một công ty may mặc tại KCN Giao Long (xã Giao Long, Vĩnh Long).

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh nhiều người đưa thi thể một bé sơ sinh từ sọt rác được cho là tại nhà vệ sinh của một công ty nằm trong KCN Giao Long.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17.1, chị H.T.M.D. (22 tuổi, ở xã Hưng Nhượng, Vĩnh Long) đang mang thai và là công nhân tại xưởng một công ty may mặc nằm trong KCN Giao Long bị đau bụng nên đến nhà vệ sinh của xưởng để đi vệ sinh.

Khoảng 30 phút sau, chị D. sinh ra một bé gái, qua kiểm tra thấy con đã tử vong. Lúc này, D. hoảng hốt sợ bị đồng nghiệp phát hiện nên đã bỏ thi thể con vào sọt rác nhựa bên trong có túi ny long rồi trở lại chỗ làm.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, công nhân tại xưởng phát hiện trong nhà vệ sinh có nhiều máu trên nền gạch nên đã báo bảo vệ của công ty. Qua kiểm tra, bảo vệ của công ty đã phát hiện một trẻ sơ sinh trong sọt rác; khi ẵm bé lên kiểm tra thì phát hiện cháu đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được quản lý công ty trình báo cơ quan công an.

Cũng tại thời điểm này, công nhân tại xưởng của công ty phát hiện D. đang ngồi ở vị trí làm, trên quần áo có dính nhiều máu. Mọi người tiến lại hỏi D. có liên quan đến thi thể bé sơ sinh trong nhà vệ sinh hay không nhưng D. không trả lời. Sau đó, D. được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bé sơ sinh cân nặng 2,7 kg; toàn thân tử thi lạnh, tím tái, bên ngoài cơ thể không có tổn thương, kết luận ban đầu, bé tử vong trước khi sinh.

Liên quan vụ việc này, bà Hồ Thị Lan Hương, Chủ tịch UBND xã Giao Long cho biết, hiện tại trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin không chính xác về vụ việc, gây hoang mang dư luận. Đề nghị người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật và chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh nhằm củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý quy định pháp luật.