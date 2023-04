Điều tra, xử lý vụ tin đồn thất thiệt về quỹ tín dụng ở Lâm Đồng

Ngày 24.3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo về việc khắc phục, ổn định tình hình hoạt động tại Quỹ TDND P.2, TP.Bảo Lộc; đồng thời giao công an điều tra, xử lý những người đưa tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của Quỹ TDND trên địa bàn.

Trong ngày 20 và sáng 21.4, hàng trăm người đến Quỹ TDND P.2, TP.Bảo Lộc rút tiền KP

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND TP.Bảo Lộc tiếp tục hỗ trợ xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn hoạt động của Quỹ TDND P.2 cũng như các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ TDND.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an TP.Bảo Lộc triển khai kịp thời các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; trấn an dư luận, xử lý giải tỏa tin đồn làm ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Điều tra, xử lý theo quy định đối với các đối tượng đưa tin không chính xác gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Giao UBND TP.Bảo Lộc chủ trì phối hợp với Sở TT-TT Lâm Đồng, các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm trấn an dư luận, giải tỏa các tin đồn… chủ động thông tin sớm cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tránh gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi được giải thích, người phụ nữ này yên tâm không rút tiền tại Quỹ TDND P.2, TP.Bảo Lộc nữa KP

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Quỹ TDND P.2, TP.Bảo Lộc chủ động phối hợp tích cực với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Bảo Lộc và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong việc đảm bảo an toàn hoạt động.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ trưa 20.4 đến sáng 21.4, hàng trăm khách hàng đến Quỹ TDND P.2, TP.Bảo Lộc rút tiền do tin đồn thất thiệt một lãnh đạo quỹ tín dụng này vỡ nợ bỏ trốn, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị này.