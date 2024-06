Điều trần trước quốc hội Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci nói gì về nguồn gốc Covid-19?

Tại phiên điều trần ngày 3.6, tiến sĩ Anthony Fauci, cựu chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cực lực phủ nhận chuyện ông gây áp lực để bác bỏ giả thuyết ban đầu cho rằng Covid-19 có nguồn gốc từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, theo Reuters.

Tiến sĩ Anthony Fauci tại phiên điều trần ngày 3.6 REUTERS

Ông cho rằng "có một số vấn đề đã bị bóp méo nghiêm trọng" liên quan đến ông, đặc biệt là về nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19.

Ông kể rằng vào đầu năm 2020, ông nhận các cuộc gọi của 2 nhà khoa học nói rằng họ và những đồng nghiệp khác lo ngại virus gây Covid-19 có thể bị can thiệp trong phòng thí nghiệm. Sau đó, nhiều nhà khoa học quốc tế kiểm tra và thấy rằng những người ban đầu lo ngại về việc can thiệp trong phòng thí nghiệm đã được thuyết phục rằng virus không bị can thiệp một cách cố tình.

Theo ông Fauci, các nhà khoa học cho rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là lây truyền từ động vật sang người, dù họ vẫn giữ quan điểm cởi mở với những khả năng khác.

Đảng Cộng hòa điều tra nghi vấn tổ chức Mỹ dính líu nguồn gốc Covid-19

Tiểu ban về đại dịch virus Corona của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình Hạ viện Mỹ được thành lập để điều tra nguồn gốc virus. Tiểu ban đã phát hiện nhiều email cho thấy các quan chức hàng đầu của Viện Y tế quốc gia (NIH), cơ quan mà ông Fauci từng làm việc, tìm cách che giấu thông tin khỏi công chúng. Email cho thấy một số quan chức, gồm cố vấn David Morens của ông Fauci, đã xóa các thư tín và sử dụng email cá nhân để lách luật.

Ông Fauci tránh đề cập chuyện từng làm việc với ông Morens và nói không chắc vị cố vấn có báo cáo trực tiếp cho ông hay không. Ông cũng phủ nhận sử dụng email riêng để giải quyết công việc của chính quyền.

Cũng trong cuộc điều trần, ông Fauci nói về việc ông và gia đình đã bị đe dọa liên quan những chính sách trong thời gian đại dịch Covid-19.

Tiến sĩ Anthony Fauci làm việc tại NIH trong 54 năm, gồm 38 năm làm Giám đốc NIAID. Ông là chuyên gia hàng đầu của chính quyền trong việc chống dịch Covid-19, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình đại dịch. Ông về hưu vào tháng 12.2022.